В ближайшие трое суток в Казахстане ожидается жаркая погода

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 11-13 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

"Уже середина июля - самый разгар лета. И погода в предстоящие трое суток ожидается по-летнему жаркая и без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем столбики термометров поднимутся до плюс 30-38 градусов по Цельсию, а местами и до плюс 40-43 градусов по Цельсию, что выше средних многолетних значений.

Только на западе возможен кратковременный дождь, но при этом жарко, как и на остальной территории республики.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства