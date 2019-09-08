В Казахстане открыт осенне-зимний охотничий сезон

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане с 7 сентября открыт осенне-зимний охотничий сезон, передает Kazakhstan Today.

Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц. Охота будет проводится на 701 охотничьем хозяйстве республики", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сакен Дилдахмет в Facebook .

Он уточнил, что охотничий сезон продлится до 15 февраля, в зависимости от видов животных.

С первой субботы сентября охота разрешается на следующие виды охотничьих животных:

- гагара, гусь, черная казарка, утка, лысуха - с 7 сентября по 30 ноября по северной зоне, по 15 декабря по южной зоне;

- куропатка (белая, тундряная, серая, пустынная, бородатая), рябчик - с 7 сентября по 15 ноября;

- тетерев - с 7 сентября по 30 ноября по северной зоне, по 15 декабря по южной зоне;

- бурый медведь (кроме тянь-шаньского) - с 7 сентября по 30 ноября;

- барсук - с 7 сентября по 31 декабря;

- марал, асканийский олень, кабан, кабарга, лось - с 7 сентября по 31 декабря;

- сибирский горный козел - с 7 сентября по 31 декабря.

Также Сакен Дилдахмет напомнил, что приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК от 24 ноября 2016 года №265 были установлены ограничения суточной нормы изъятия одного вида пернатой и пушной дичи на одного охотника до 5 особей, кроме промысловой охоты.

Напомним, что в связи со снижением численности пернатой дичи в феврале текущего года в Казахстане был введен запрет на весеннюю охоту

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства