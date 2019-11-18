В Нур-Султане женщина создала финансовую пирамиду и обманула более 30 граждан на 60 млн тенге

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Нур-Султана расследуется уголовное дело в отношении жительницы столицы и ее соучастников по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today.

"С заявлением в полицию обратились более 30 пострадавших вкладчиков. Создав проект в мессенджере WhatsApp, деятельность которого осуществлялась в двух и более коллективных чатах под названием "Реальные доходы 1", "Реальные доходы 2" "Триумф" и других, женщина обманным путем завладела денежными средствами граждан столицы и других регионов Казахстана. Подозреваемая, пользуясь доверчивостью и низкой финансовой грамотностью граждан, уверяла потерпевших что нет никакого риска потерять деньги. Вложив в её проект (деньги, люди верили, что) финансовые средства будут возвращены в течение от 5 до 15 дней с доходом 100%", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Вклады принимались от граждан в размере от 20 тысяч до 2 млн тенге. Основная масса вкладчиков, доверившись словам женщины и практически не получая свои вклады, вновь и вновь производили так называемые реинвестирования для увеличения своих доходов. Таким образом, женщиной обмануты 32 гражданина более чем на 60 млн тенге.

Однако пострадавших может быть значительно больше. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в полицию (Бейбітшілік, 19). Департамент полиции Нур-Султана призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Помните, если вам гарантируют в короткие сроки баснословные прибыли от вкладов, то перед вами финансовая (инвестиционная) пирамида, где вы можете лишиться своих сбережений", - отметили в полиции.

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