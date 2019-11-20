В Нур-Султане временно приостановлен прием заявлений в очередь на жилье

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане временно приостановлен прием заявлений на постановку в очередь на жилье, передает Kazakhstan Today.

С 20 ноября по 13 декабря 2019 года запланировано приостановление приема заявлений по государственной услуге "Постановка на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда", - сообщает официальный сайт столичного акимата.

Данная мера связана с запуском Единой национальной системы учета очередников на жилье и переносом данных в новую систему. После проведения технических работ, подача документов на постановку на учет нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда будет функционировать в штатном режиме.

Для получения более полной информации необходимо обращаться в управление занятости и социальной защиты города по адресу: район Алматы, проспект Кошкарбаева, 39 либо по следующему контакту: 55-68-22.

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