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Уровень воды в Иртыше понижается - МВД

14.01.2020, 19:17 9910
Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В настоящее время уровень воды в Иртыше понижается, сообщили на брифинге о ситуации по повышению уровня воды на реках Иртыш и Сырдария, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили сегодня на брифинге в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, в связи с прохождением на реке Иртыш ледостава и образования зажора, уровень воды в реке повысился, вследствие чего возникла угроза подтопления жилых массивов поселков Восточный, Мирный и острова Полковничий. 13 января в 18.00 вода зашла на дворовую территорию жилого дома на острове Полковничий. Жильцов данного дома в количестве 8 человек, в том числе троих детей эвакуировали в эвакопункт. 
 
По данным ведомства, сотрудники ДЧС и полиции Восточно-Казахстанской области заблаговременно оповестили население, проживающего в указанных населенных пунктах, о возможной угрозе подтопления и провели инструктажи по первичным действиям при паводковой обстановке. Также спасатели проводят постоянный мониторинг по берегу реки с выставлением постов круглосуточного наблюдения (посты в поселке Восточный и на острове Полковничий). Организовано шесть эвакопунктов с предоставлением питания. В ДЧС развернут оперативный штаб для координаций действий органов гражданской защиты.
 
"В настоящее время в Иртыше уровень воды понижается. Фактический уровень составляет 445 см, при критической отметке 455 см. Ситуация находится на контроле. В связи с повышением температуры с 1 по 5 декабря 2019 года (от +2 до +10 градусов) и ослаблением ледовых явлений произошел подъём уровня воды на гидрологических постах реки Сырдарья. В настоящее время уровень воды идет на понижение. Так, на гидрологическом посту "Сырдарья - протока Караузяк" фактический уровень воды составляет 695 сантиметров. С 18.00 13 января уровень воды понизился на 2 сантиметра. При этом опасная отметка - 665 сантиметров, критическая – 770 сантиметров. Расстояние до ближайшего населенного пункта Жосалы - 300 метров. На посту "Сырдарья – Жосалы" фактический уровень воды составляет 678 сантиметров (без изменений). Опасная отметка – 680 сантиметров, критическая 720 сантиметров. Расстояние до ближайшего населенного пункта Жосалы - 200 метров. На посту "Сырдарья - Казалинск" фактический уровень воды составляет 639 сантиметров. С 18.00 13 января уровень понизился на 4 сантиметра. При этом опасная отметка составляет 640 сантиметров, критическая – 743 сантиметров. Расстояние до ближайшего населенного пункта Жосалы - 1 километр", - сообщили в МВД.
 
Как отметили в ведомстве, на указанных постах сотрудниками ОЧС и местных исполнительных органов проводится мониторинг за уровнем воды.
 

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