Жителей Семея предупреждают о возможных подтоплениях в связи с подъемом воды на Иртыше

Семей. 13 января. Kazakhstan Today - На реке Иртыш наблюдается поднятие уровня воды, местных жителей предупреждают о возможных подтоплениях, передает Kazakhstan Today.

На реке Иртыш идет процесс ледостава. В связи с положительным температурным фоном в черте города Семея образовался зажор и наблюдается поднятие уровня воды в реке", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В ведомстве уточнили, что при дальнейшем поднятии уровня воды может возникнуть угроза подтопления жилых массивов в районе поселков Восточный, Мирный и острова Полковничий.

Сотрудники УЧС Семея совместно с представителями Казселезащиты проводят постоянный мониторинг по берегу реки с выставлением постов круглосуточного наблюдения. Также личным составом УП Семея проводится патрулирование районов.

Сотрудниками осуществлено оповещение населения о возможной угрозе подтопления и проведены инструктажи по первичным действиям при паводковой обстановке. Для координации действий сил и средств органов гражданской защиты в ДЧС ВКО развернут оперативный штаб", - заключили в пресс-службе.

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