Клок волос и иглу извлекли из кишечника девочки-подростка в Актау

Об операции рассказал детский хирург Мангистауской областной детской больницы Насукан Отаргазиев, пишет портал "Лада".
По словам хирурга, 14 января 2020 года в детскую больницу с жалобами на боли в животе поступил подросток 2006 года рождения. При проведении рентгена в кишечнике ребенка было обнаружено инородное тело.
На следующий день, 15 января, после подготовки подростку была проведена операция. В ходе операции из кишечника девочки извлечены клок волос и игла. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное", - рассказал Отаргазиев.
Напомним, в Караганде полуторагодовалая девочка проглотила сразу 5 иголок, которые используются в иглотерапии. Три инородных тела хирурги извлекли из желудка девочки, ещё два - из двенадцатиперстной кишки.
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