В Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В столице в связи с ухудшением погоды отменены занятия в школах и колледжах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении образования Нур-Султана, 27 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой и второй смены и студентов всех курсов колледжей отменяются.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Нур-Султане ожидается снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

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