Дети Кордайского района нуждаются в помощи - психолог

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Руководитель Института семейного воспитания, психолог Софья Евдокимова заявила, что детям, которые стали невольными свидетелями конфликта в Кордайском районе, сейчас необходима психологическая помощь, передает Kazakhstan Today.

Пока в Кордайском районе ведутся восстановительные работы, уехавшие в дни массовых беспорядков жители поселков постепенно возвращаются домой, а государственные учреждения, в том числе детские сады и школы, уже начали работу в штатном режиме. Однако родители не спешат возвращать детей в школы из-за страха, что нападения повторятся. Дети же испытывают колоссальный стресс, тревожность и нуждаются в помощи психологов, в том числе и школьных. Если сейчас не проводить работу, то у детей может сохраниться чувство тревоги, которое в будущем может вылиться в более серьезные проблемы", - рассказала психолог.

По ее мнению, все, что происходит сегодня в обществе, кроется в семье.

И начинать надо с семьи, а для этого надо готовить кадры. До тех пор пока не будет налажен мостик между семьёй и школой, проблема будет существовать. От лица Института семейного воспитания мы хотим оказать помощь в реабилитации детей и готовы обучить школьных психологов Кордайского района на безвозмездной основе", - обратилась Евдокимова к управлению образования Жамбылской области.

По словам психолога, кроме профессиональной поддержки, необходимо провести и профилактические работы по формированию идеологии толерантности среди учащихся.

Мнение детей касательно произошедшего формируется через призму отношения родителей. Если родители настроены агрессивно в отношении второй стороны конфликта, у детей формируется аналогичное мнение. Я считаю, что необходимо работать с детьми на предмет сплочения казахстанского народа, позаботиться о том, чтобы пресечь проявления агрессии к детям других национальностей, детям должно быть комфортно. Нужно проводить профилактические беседы с детьми на тему того, что у всех одна общая Родина и каждый нужен в этой стране. Дети должны чувствовать себя как дома", - добавила психолог.





Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. В результате беспорядков погибли 11 человек.





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