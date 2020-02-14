Международное сообщество дунган опровергло рассылаемые в соцсетях слухи

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - После трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области Международное сообщество дунган обратилось к казахстанцам с просьбой не верить недостоверной информации, распространяемой в соцсетях и мессенджерах , передает Kazakhstan Today.

Уважаемые казахстанцы, дорогие наши братья и сестры! Всем вам известно о случившейся в Кордайском районе трагедии, когда в результате устроенных беспорядков в ночь с 7 на 8 февраля погибли 11 человек и свыше 180 были ранены. Огромный поток беженцев хлынул в сторону Кыргызской Республики. Однако благодаря усилиям казахстанских властей ситуацию в разгромленных селах удалось стабилизировать. Тысячи людей сегодня возвращаются домой, поверив заверениям властей, что мирная жизнь в республике гарантирована каждому гражданину. Мы хотели бы подчеркнуть, что прекрасно понимаем - сотворенные погромы - это дело рук отдельных лиц, за которыми стояли организаторы, провокаторы и подстрекатели. Выражаем огромную благодарность и признательность тем, кто в эти дни протянул нам руку помощи, а также поддержал нас добрым словом", - говорится в обращении, опубликованном на официальной странице сообщества в Фейсбуке.

Сообщество также опровергло информацию, массово рассылаемую через мессенджеры и социальные сети.

Мы становимся свидетелями того, как отдельные граждане пытаются организовать целую кампанию, дискредитирующую население сел Кордайского района и представителей дунганского этноса в целом, пытаясь оправдать устроенное кровопролитие. При этом порой весьма уважаемые представители общественности не стесняются использовать непроверенные данные. Так, сегодня в сетях активно распространяется мнение депутата о том, что ни один дунганин не служит в казахстанской армии, что дунгане не празднуют Наурыз, что дунганские мечети не подчиняются Духовному управлению мусульман и что в мечетях проповеди проводятся только на дунганском языке. Также в обвинение дунганам ставят нежелание учить казахский язык, непосещение нашими детьми школ и грубость детей учителям. Кроме того, экс-аким одного из сел обвинил дунган в изнасиловании девушки, которая возвращалась домой из города Токмак", - сказано в обращении пресс-центра сообщества.

По информации Международного сообщества дунган, в последнюю призывную кампанию только из села Масанчи отправились служить в казахстанскую армию более 20 дунган. По официальным данным, в Кордайском районе находятся более 60 мечетей, 25 из них расположены в селах Масанчи и Сортобе. Все они официально зарегистрированы, работают в тесном сотрудничестве и в контакте с Духовным управлением мусульман Казахстана и с управлением по делам религий акимата Жамбылской области.

В большинстве мечетей проповеди действительно ведутся на дунганском языке, поскольку прихожанами на 100% являются дунгане. В местах компактного проживания дунган есть мечети, которые также посещают казахи, чеченцы, ингуши, узбеки и так далее. Там проповеди ведутся также на казахском и русском языках. Некоторые из них в прошлом году посещали представители областного управления по делам религий, которые выступали на казахском языке и видели, как ведется проповедь имамами, что именно говорится.

Со всей ответственностью заявляем, что все дунганские дети на 100% охвачены школьным обучением. В период уборки урожая действительно некоторые семьи вынуждены забирать на поля детей, поскольку родители нуждаются в помощи. Но это длится одну-две недели, и не носит массового характера. Факты грубости детей в адрес учителей случаются очень редко, поскольку дунганские дети с малых лет воспитываются в духе уважения к старшим людям, особенно учителям. Безусловно, такие факты пресекались и будут пресекаться в будущем.

Разумеется, в наших школах с государственным и русским языками обучения, как и по всей стране, изучается казахский язык. Как и по всей стране, есть ученики, которые изучают предмет на пятерки, но есть и отстающие. Но приравнивать всех к одному знаменателю нельзя. В школах казахский язык преподают как учителя-казахи, так и дунгане, которые в одном коллективе живут дружно и без обид даже сегодня", - сказано в обращении.

Особо отмечается, что дунгане с удовольствием проводят празднование Наурыза.

В наших селах всегда накрываются столы, организуются мероприятия в честь праздника. За столом могут быть люди разных национальностей. В праздник в больших казанах готовится коже, плов и дунганское блюдо - афла. Для дунган Наурыз также имеет большое значение, так как это время прихода весны, пробуждения природы, а значит, и посадки саженцев, цветов, овощных культур, что является очень важным периодом для крестьян. Более того, дунгане перенесли традицию празднования Наурыза и в Китай, где жарят баурсаки, накрывают столы, устраивают футбольные турниры", - заверили представители сообщества.

Горько было услышать неправду о том, что казахи и дунгане не ходят в гости друг к другу. В Масанчи около 5% населения - казахи, и мы были в их домах не раз, а они в наших. Особенно эти визиты актуальны в период празднования праздников - Курбан-байрам, Ораза айт и так далее. К нам очень часто приезжают казахи и люди других национальностей из соседних и дальних сел и городов, для нас это всегда дорогие гости. Мы любим встречать гостей, и это могут подтвердить наши соседи-казахи", - подчеркивается в обращении.

Обвинение в том, что дунгане затрудняют проезд по центральной улице поселка основано на произошедшем бытовом конфликте, при котором водитель-дунганин на грузовике не смог своевременно развернуться. Но это произошло не на центральной улице поселка, а за селом Масанчи, на перекрестке дорог. Поверьте, никому в голову не придет препятствовать проезду транспорта в центре села, это утверждение совсем уж надуманное", - сказано в тексте обращения.

Сообщество признает, что порой жители села неправильно паркуются, создавая некоторые помехи проезжающему транспорту. Но таким образом они прежде всего мешают своим же односельчанам, по этому поводу активистами села проводится разъяснительная работа.

Отметим, что принявшие участие в том злополучном дорожном конфликте жители села, равно как и не подчинившиеся требованиям дорожной полиции молодые люди, были задержаны правоохранительными органами. Аксакалы наших сел уже навещали пострадавших с другой стороны еще до случившихся погромов и приносили им искренние извинения. По поводу изнасилования девушки, возвращавшейся из Токмака, поясняем. Такого случая в наших селах и с участием дунган в последние годы не было. Возможно, имеется в виду происшествие, случившееся еще в советское время, когда возвращавшуюся из Токмака девушку действительно изнасиловали и убили. Но кто был преступником, люди какой национальности, так и неизвестно, этот факт произошел на территории Кыргызстана", - объяснили представители сообщества.

В обращении также отмечается, что не соответствует действительности утверждение о том, что чуть ли не все дунгане держат дома оружие.

Мы не смогли защитить себя и свои семьи во время погромов от вооруженных людей, большинство пострадавших в больницах лежат с огнестрельными ранениями. Как теперь можно говорить такое? Нам очень жаль, что информация о жизни дунган в этот нелегкий период намеренно искажается и преподается в невыгодном для нас свете. Больше всего на казахстанской земле мы ценим мир и стабильность и не раз выражали благодарность Елбасы Нурсултану Назарбаеву, президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за то гостеприимство, которое нам оказали на этой земле. Мы никогда не забудем теплое отношение, с которым нас приняли казахи 150 лет назад и надеемся, что случившееся в наших селах было трагедией в результате большого недоразумения. Казахстан - многонациональная страна, которая стала Родиной для представителей более ста народов. Мы надеемся, что все мы и впредь будем жить в единой и дружной семье, в которой не будет распрей и неприязни. Мы надеемся на здравый смысл, поддержку и понимание всех казахстанцев", - резюмирует пресс-центр Международного сообщества дунган.

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