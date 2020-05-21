Уволен прокурор - герой видео из сауны

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - Сотрудник прокуратуры, заснятый на видео в сауне во время режима ЧП, уволен, передает Kazakhstan Today.

Информацию СМИ об увольнении прокурора подтвердили в Генпрокуратуре Казахстана. Подробности не разглашаются.

Ранее в соцсетях появилось видео из сауны, где, по словам автора, запечатлены судья и прокурор . Ролик вызвал резонанс, так как был снят во время действия режима ЧП, при котором были закрыты многие объекты, в том числе все сауны и бани. По данному факту служебные расследования были начаты в органах прокуратуры и в суде.

По информации Алматинского областного суда, полномочия другого участника видео - председателя райсуда Алматинской области - приостановлены в связи с проверкой

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