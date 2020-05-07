Полномочия председателя райсуда Алматинской области приостановлены из-за видео в сауне

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Полномочия председателя райсуда Алматинской области приостановлены в связи с проверкой, проводимой по распространяемому в соцсетях видео в сауне. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением председателя Верховного суда Республики Казахстан Ж. Асанова приостановлены полномочия председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтова для проведения служебной проверки", - написал Садуакасов в Facebook .

Ранее в соцсетях появилось видео из сауны, где, по словам автора, запечатлены судья и прокурор. По данному факту Генпрокуратура начала служебное расследование

Также сегодня в пресс-службе Алматинского областного суда заявили, что "видео записано гражданином Б., не имеющим отношения к судебной системе. По данной информации в настоящее время ведётся служебная проверка".

Отметим, что в Казахстане с 27 апреля действует режим ЧП , в связи с чем ряд объектов, в том числе бани и сауны, не функционирует.

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