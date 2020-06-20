Бывший глава КНБ РК освобожден условно-досрочно

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Бывший председатель Комитета национальной безопасности Нартай Дутбаев освобожден условно-досрочно, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил судья Восточно-Казахстанского областного суда Елдос Жумаксанов, Нартай Дутбаев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. 18 июня вступило в силу постановление об условно-досрочном освобождении.

Он пояснил, что был произведен перерасчет срока наказания. Ранее были приняты поправки в УК РК, согласно которым лица, отбывающие наказание в колонии средней безопасности, вправе время, которое они провели под арестом, пока находились под следствием, засчитать как будто отбыли его в местах лишения свободы. Один день, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора дня, проведенные в местах лишения свободы.

Напомним, в 2017 году его признали виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий и приговорили к 7,5 года лишения свободы.

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