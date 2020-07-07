Касым-Жомарт Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с юбилеем

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today -С 80-летним юбилеем Нурсултана Назарбаева поздравили глава государства Касым-Жомарт Токаев, председатель комитета национальной безопасности Карим Масимов и председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Первого Президента РК, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль и вклад Елбасы в развитие Казахстана.

Сегодня исторический день - 80-летие нашего Елбасы. Он - великий сын казахского народа. Это действительный великий человек, и мы должны говорить об этом, поскольку каждый народ известен своими выдающимися личностями и каждый народ должен гордиться своими историческими деятелями", - сказал глава государства.

Президент Казахстана также отметил высокий международный авторитет Нурсултана Назарбаева.

Елбасы создал современное государство, очертил границы Казахстана на карте мира. Об этом говорят все выдающиеся политики мира, которые в эти дни звонят и поздравляют нашего Елбасы. 80-летие - это очень важная веха в жизни каждого человека. Желаю Нурсултану Назарбаеву долгих лет жизни. Я уверен в том, что он еще принесет огромную пользу нашему народу, нашему государству", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

На имя Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева поступают поздравительные адреса от глав иностранных государств и правительств.

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