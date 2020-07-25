До конца года отроют движение на трассе Караганда - Балхаш

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области водители до конца года смогут воспользоваться обновленными километрами трассы Караганда - Балхаш, передает Kazakhstan Today.



Об этом рассказал председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Улан Алипов в ходе инспекции на участках автомобильной дороги республиканского значения.



Как сообщает пресс-служба МИИР РК, реконструкцию дороги Караганда - Балхаш протяженностью 363 километра начали в 2019 году. Сейчас на всех участках трассы ведутся полномасштабные строительно-монтажные работы. В частности, выполнено 73% от объема земляных работ, это 22,7 млн кубических метров. Также были уложены дополнительный слой основания на 95 километрах, нижний слой основания на 41 километре, верхний слой основания на 68 километрах, а также нижний слой покрытия на 58 километрах. Кроме того, дорожники установили 165 водопропускных труб.



После реконструкции дорога будет соответствовать технической категории I-б с 4 полосами движения. Необходимо отметить, что расширение дороги значительно снизит аварийность на участках, а также в разы увеличит пропускную способность автотранспорта.



Проект предусматривает строительство 28 мостов и путепроводов, 377 водопропускных труб, а также площадки отдыха и автопавильоны вблизи населенных пунктов.



В строительных работах задействовано 1720 единиц техники и 2250 человек персонала, в том числе 500 человек из близлежащих к объекту населенных пунктов.



В МИИР отметили, что планируется до конца текущего года открыть движение на всем протяжении автомобильной дороги по нижнему слою покрытия.



В начале июля В Караганде открыли Северо-Восточную объездную дорогу.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства