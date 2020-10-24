В ответ на неудобный вопрос пресс-секретарь ВС рекомендовал журналистам "не умничать"

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - пресс-секретарь Верховного суда РК в ответ на неудобный вопрос посоветовал журналистам "не умничать". Об этом рассказала журналист Молдир Абдуалиева рассказала, передает Kazakhstan Today.

Завершился съезд судей с участием главы государства. По словам Молдир Абдуалиевой организаторы не сумели оперативно предоставить видео с мероприятия для того, чтобы СМИ также оперативно могли выдать материал в эфире.

На вопрос, почему этот момент не продуман, пресс-секретарь Верховного Суда Айдос Садуакасов заявил : "Акыл айтпанызшы маган" (Не умничайте). Даже не знаю, что является показателем непрофессионализма. Непредусмотрительность в организационных моментах или подобные ответы. И потом ведь обижаются на критику в соцсетях", - рассказала журналист в Facebook .





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