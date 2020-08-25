Строгий выговор объявили главному санврачу Алматинской области

Вчера состоялось очередное заседание Совета по этике Алматинской области, где рассматривалось дело по инциденту с главным государственным санитарным врачом Алматинской области Ергали Сыдымановым. В итоге Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения РК наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора. Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели, чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей города и области. Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям. Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе", - написал пресс-секретарь на своей странице в Инстаграм.
Напомним, Ергали Сыдыманов был назначен руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области 12 августа. В свой первый рабочий день он встретился с жителями Талдыкоргана - предпринимателями местного рынка. Встреча была записана на видео, которое выложили в социальных сетях. Граждане возмутились высказываниями госслужащего. В своей речи он использовал фразы: "Я что, первый год замужем, что ли?", "Голову мне не морочьте". Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов сообщил, что в отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование. По его словам, "глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего".
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