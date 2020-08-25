Строгий выговор объявили главному санврачу Алматинской области

Талдыкорган. 24 августа. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь акима Талдыкорганa Нур Канатулы сообщил, чем закончилось рассмотрение дела главного государственного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, который сразу же после назначения стал участником скандального видео, передает Kazakhstan Today.

Вчера состоялось очередное заседание Совета по этике Алматинской области, где рассматривалось дело по инциденту с главным государственным санитарным врачом Алматинской области Ергали Сыдымановым. В итоге Совет по этике рекомендовал министру здравоохранения РК наложить на него дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора . Я считаю это оптимальным, адекватным и справедливым решением, хотя многие хотели, чтобы его уволили. Во-первых, он полностью признал свою вину и попросил прощения у жителей города и области . Во-вторых, на видео не было никакой нецензурной брани или оскорбления личности, тем более не было рукоприкладства. В-третьих, он является профессионалом своего дела, с огромным опытом и стажем работы в сфере здравоохранения. Считаю, что надо дать ему шанс, он ещё принесёт много пользы нашей области, нашим жителям. Если мы каждого будем увольнять за такое, то у нас некому будет работать на госслужбе", - написал пресс-секретарь на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Ергали Сыдыманов был назначен руководителем департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области 12 августа. В свой первый рабочий день он встретился с жителями Талдыкоргана - предпринимателями местного рынка. Встреча была записана на видео, которое выложили в социальных сетях. Граждане возмутились высказываниями госслужащего. В своей речи он использовал фразы: "Я что, первый год замужем, что ли?", "Голову мне не морочьте". Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов сообщил, что в отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование . По его словам, "глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего".

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