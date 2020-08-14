Агентство по делам госслужбы завело дисциплинарное дело в отношении главного санврача Алматинской области

Талдыкорган. 13 августа. Kazakhstan Today - Агентство по делам госслужбы (АДГС) завело дисциплинарное дело в отношении главного государственного санитарного врача Алматинской области Ергали Сыдыманова, сообщили в ведомстве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель АДГС Ерхан Таткен, дело будет рассмотрено на совете по этике. Результаты рассмотрения будут доведены до общественности.

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов сообщил, что в отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование . По его словам, "глава Минздрава разделяет возмущение граждан и считает, что подобное поведение недопустимо для государственного служащего".

Сегодня министр здравоохранения РК Алексей Цой изучил видео, опубликованное в интернете и СМИ, на котором главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов при встрече с предпринимателями местного рынка в городе Талдыкоргане допустил крайне неуважительные высказывания в адрес горожан", - сообщил официальный представитель МЗРК Багдат Кожахметов.

Алексей Цой поручил начать служебное расследование в отношении главного санврача Алматинской области. "Разбирательство продолжается, о результатах которого проинформирует общественность медиа-центр Минздрава на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях ведомства", - добавил Кожахметов.

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