Главный санитарный врач Алматинской области извинился перед гражданами

Талдыкорган. 14 августа. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram извинился перед гражданами за свои высказывания, передает Kazakhstan Today.

Видео прямого эфира выложил на своей странице пресс-секретарь акима Талдыкоргана Нур Канатулы

Ергали Сыдыманов сообщил, что в ходе встречи предприниматели попросили его разрешить работу торговых домов и магазинов автозапчастей. В ответ главный санитарный врач Алматинской области разъяснил ситуацию, заявив, что в связи с карантином деятельность непродовольственных магазинов не разрешена. Данный вопрос будет рассмотрен после окончания карантина - 17 августа. Он отметил, что в результате диалога предприниматели остались довольны разъяснениями.





На данный момент я все свои объяснения отправил в Министерство здравоохранения. Меня приглашали в АГДС – агентство госслужбы, я там тоже все объяснил. Любое решение, которое примет руководство, я приму. Я работаю госслужащим, какие бы меры они ни приняли, я достойно буду принимать", – сказал главный санврач региона.

Главный санитарный врач Алматинской области принес свои извинения гражданам.

Это мой народ, я с ними живу, я с ними работаю. Я из простой семьи, поэтому первое - это уважение старших. Я всегда любил такую пословицу: "Будь проще, и к тебе потянутся люди". Я всегда обращался проще, на нашем обычном, не на чиновничьем разговоре. Я хотел дружественно дать понять, что я с ними и я их уважаю, в таком плане, но здесь все обернулось в другую сторону. В любом случае, наверное, мои упущения были. Я, наверное, не должен был так, но я думал, что приехал на свою родную землю. Здесь моя семья, здесь мои дети, здесь они учились, выросли. Я практически думал, что вернулся домой", – сказал Сыдыманов.

Я еще раз хочу принести свои извинения, если действительно я где-то не был корректен", - сказал Сыдыманов.









Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Кожахметов сообщил, что в отношении главного санврача Алматинской области проведут служебное расследование.





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