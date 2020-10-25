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Советник председателя СК-Фармация посоветовала журналистам "попробовать поработать"

24.10.2020 12745
Нур-Султан.24 октября. Kazakhstan Today - Советник председателя правления ТОО "СК-Фармация" Салтанат Искаринова порекомендовала журналистам "попробовать поработать", передает Kazakhstan Today.
 

Давайте-ка, "дорогие" журналисты, попробуйте поработать хотя бы один день, это вам не языком всех обс…ть для хайпа, а для народа", - написала Искаринова в Facebook.

 
Позже пост был удален, а советник председателя принесла извинения журналистам.
 

Я, Салтанат Искаринова, будучи советником СК-Фармация, лично от себя и от имени компании СК-Фармация публично приношу свои извинения за данное высказывание в адрес журналистов и перед всеми СМИ. Этого больше не повторится, ещё раз, приношу свои извинения", - написала Салтанат Искаринова на своей странице в соцсетях. 

 

У меня вопрос по "СК-Фармации". Что это за организация, кто там работает? И почему они каждый раз нас подводят? Я уже на протяжении последних 15 лет слышу об этой организации. Все там хотят работать, клановые интересы какие-то вокруг этой организации и так далее", - сказал Токаев.

 
Президент поручил председателю Агентства по противодействию коррупции РК "посмотреть эту организацию с точки зрения коррупционных рисков".
 
В августе экс-председатель ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип был арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС.
 

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