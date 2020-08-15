Задержан экс-председатель "СК-Фармация" Берик Шарип

14 августа. Нур-Султан. Kazakhstan Today - Экс-председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип арестован, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Антикоррупционной службой задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО "СК-Фармация" по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия", - сказал Данияр Бигайдаров.

14 августа в отношении него суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметил следователь.

Берик Шарип возглавлял ТОО "СК-Фармация" с апреля по июль 2020 года. С мая 2018 года он работал заместителем председателя правления - исполняющим обязанности председателя правления компании.

В июле 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил уволить руководителей ФСМС и "СК-Фармация" и провести следствие.

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