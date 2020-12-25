Как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане 27 декабря

Нур-Султан. 24 декабря. Kazakhstan Today - В предстоящее воскресенье общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает официальный сайт акимата, 27 декабря все городские и пригородные маршруты общественного транспорта в Нур-Султане будут работать в обычном режиме до 23.00.

При этом в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Вход в автобус без масок запрещен. Посадка производится только через переднюю дверь. Оплата за проезд - безналичным расчётом: транспортной картой, SMS, QR-код.

По состоянию на 23.59 23 декабря в Казахстане выявлено 149 462 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 149 462 случая, из них в Нур-Султане - 17 912 (+118).

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