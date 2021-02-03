Жители Нур-Султана пожаловались на высокий уровень излучения от высоковольтной линии электропередач

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - От онкологии и серьезных хронических заболеваний массово страдают жители одного из районов столицы. Люди считают, что всему виной высокий уровень излучения от высоковольтной линии электропередач, передает Kazakhstan Today.

Допустимый уровень действительно превышен в десятки раз, это подтвердили и в Национальном центре экспертизы. Но о переселении жителей из опасного района речь по-прежнему не идет. Люди слышат одни только обещания уже больше 20 лет, сообщает телеканал " Астана ".

Почти каждый житель этих улиц состоит на учете в больнице с онкологическим или хроническим заболеванием. Онкологические заболевания выявляют даже у детей. И винят люди в этом линии электропередачи.

23 года они нас облучали. Это была их вина. А мы страдаем из-за этого. Понимаете, от него идет электромагнитное поле, которое в сырую погоду увеличивается в 10 раз. Вот если оно, например, в сухую погоду покажет 40, в сырую погоду оно покажет 400", - сообщила местная жительница Светлана Ломакина.

Эти электросети в районе строили срочно в 1990-х годах. Нужна была энергия на строительство новой столицы, вспоминают астанчане. По их словам, местных жителей обещали переселить, так как жить рядом с вышками опасно. Власти это признавали. Но всё осталось только на словах.

Я уже страдаю инсультом, инфарктом. По нашей улице уже умерли уже от рака человек десять. Теперь наша очередь, просим принять меры и компенсацию платить тем, кто проживает в этой вредной зоне, как в Семипалатинском полигоне. Мы тоже не хуже Семипалатинского полигона, все люди страдают, болеют даже внуки", - рассказал житель Нур-Султана Ораз Садуев.

Люди десятилетиями жаловались, писали письма в акимат. В итоге власти города выделили деньги на экспертизу в независимой лаборатории. Ее специалисты подтвердили: в районе завышен уровень радиации. Причем аж в сотню раз. Однако в Акмолинской распределительной электросетевой компании усомнились в точности показаний.

Норма для человека, где запрещено находиться 20 киловольт на метр, а там две тысячи. Это, грубо говоря, в сто раз превышает. Согласно паспортным данным, предел измерения данного аппарата 100 киловольт на метр квадратный. Прибор не может показывать больше своих паспортных пределов", - сказал главный инженер АО " Акмолинская распределительная электросетевая компания" Александр Сырвачев.

В энергокомпании заявили, что проведут новый замер напряженности электромагнитного поля уже на днях. По его результатам жителям обещают дать точный ответ.

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