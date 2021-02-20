Система Orphus

В урочище Туюк-су близ Алматы планируют построить вертолетную площадку

19.02.2021 7750
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали о мерах на 2021 год по обеспечению безопасности туристов в горах, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации пресс-службы акима Алматы для обеспечения безопасности туристов в горах в текущем году запланировано строительство:
 
- 2 контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях;
 
- 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов; 
 
- вертолетной площадки в урочище Туюк-су; 
 
- создание единой системы туристской навигации в горной местности;
 
- установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды);
 
- разработка приложения смарт-навигатора Tau Go.
 
Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек.
 
В ведомстве также добавили, что по теме горной безопасности в 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 120 километров горных троп.

Напомним, потерявшийся в горах Алматы мужчина найден погибшим. Еще один турист погиб в горах Алматы в декабре прошлого года.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая