В урочище Туюк-су близ Алматы планируют построить вертолетную площадку

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали о мерах на 2021 год по обеспечению безопасности туристов в горах, передает Kazakhstan Today.
По информации пресс-службы акима Алматы для обеспечения безопасности туристов в горах в текущем году запланировано строительство:
- 2 контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях;
- 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов;
- вертолетной площадки в урочище Туюк-су;
- создание единой системы туристской навигации в горной местности;
- установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды);
- разработка приложения смарт-навигатора Tau Go.
Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек.
В ведомстве также добавили, что по теме горной безопасности в 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 120 километров горных троп.
Напомним, потерявшийся в горах Алматы мужчина найден погибшим. Еще один турист погиб в горах Алматы в декабре прошлого года.
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