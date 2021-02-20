В урочище Туюк-су близ Алматы планируют построить вертолетную площадку

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - В акимате Алматы рассказали о мерах на 2021 год по обеспечению безопасности туристов в горах, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы для обеспечения безопасности туристов в горах в текущем году запланировано строительство:

- 2 контрольно-спасательных пунктов в Малом и Большом Алматинском ущельях;

- 14 опорных точек безопасности на отдаленных узловых участках горных маршрутов;

- вертолетной площадки в урочище Туюк-су;

- создание единой системы туристской навигации в горной местности;

- установка 10 радиорелейных мачт (с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды);

- разработка приложения смарт-навигатора Tau Go.

Кроме того, в 2021 году будет создан специальный контрольно-спасательный пункт в горной местности, на котором будет обеспечено круглосуточное дежурство спасателей. Дополнительный штат горных спасателей составит 16 человек.

В ведомстве также добавили, что по теме горной безопасности в 2021 году планируется благоустроить дополнительно порядка 120 километров горных троп.





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