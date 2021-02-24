Ряд автодорог закрыли из-за непогоды в СКО, Акмолинской и Костанайской областях

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Ограничено движение на нескольких участках автодорог в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

С 11.00 сегодняшнего дня в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на трассах:

- Кокшетау - Рузаевка (участок от села Рузаевка до села Саумалколь);

- Жезказган - Петропавловск (от границы Акмолинской области до села Николаевка);

- Мамлютка - Костанай (от села Пресновка до границы Костанайской области);

- Волошинка - Сергеевка - Тимирязево (от села Сергеевка до села Тимирязево);

- Екатеринбург - Алматы (от границы Акмолинской области до границы Костанайской области);

- Тимирязево - Сарыколь - граница Костанайской области.

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

- Мамлютка - Костанай (от границы Северо-Казахстанской области до поселка);

- Екатеринбург - Алматы (от поселка Сарыколь до границы СКО).

Как сообщили в ДП Акмолинской области, из-за снегопада и ветра также перекрыты некоторые автодороги.

23 февраля личным составом департамента полиции в связи с ухудшением погодных условий (выпадение осадков в виде снега, метель, ограничение видимости) организовано закрытие движения для всех видов транспорта по следующим автодорогам республиканского значения:

- Жаксы - Есиль - Бузулук (Есильский район);

- Костанай - Аулиеколь - Сурган;

- Жезказган - Петропавловск;

- Екатеринбург - Алматы (от села Жаксы до Атбасара);

- Кокшетау - Атбасар;

- Щучинск - Зеренда.

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