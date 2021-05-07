В Нур-Султане перекроют ряд улиц

НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" совместно с управлением административной полиции департамента полиции Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По улице Сыганак, на участке от проспекта Кабанбай батыра до транспортной развязки на пересечении улиц Сыганак и Мангилик Ел, также по шоссе Коргалжын, от проспекта Туран до проспекта Кабанбай батыра, ведутся работы по ремонту дорожного полотна. В этой связи с 6 по 16 мая на этих участках будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств, сообщает официальный сайт городского акимата.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Напомним , в воскресенье, 9 мая, городские и пригородные маршруты Нур-Султана не будут курсировать в связи с проведением дезинфекционных работ.

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