"Белавиа" возобновляет полеты по маршруту Минск - Алматы - Минск

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АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - С 16 июня авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Алматы - Минск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пресс-служба авиакомпании уточнила, что полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы 03.55.

Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из международного аэропорта Алматы в 05.10 и прибытием в столицу Беларуси в 07.20", - добавили в авиакомпании.

Белавиа" отмечает, что перед покупкой авиабилета необходимо уточнять у компетентных органов ограничения на въезд / выезд в страну назначения.

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