Общественник: Туристический комплекс "Керуен Сарай" построен из пенопласта и штукатурки

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ТУРКЕСТАН. 18 ИЮНЯ - Общественник и блогер Чингиз Лепсибаев на свей странице в соцсетях разместил фото стен крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен Сарай", на которых видно, что внутренности стен выполнены из пенопласта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Когда мне рассказывали, про улетающие куски только что построенной крыши, про плавающих на новом футбольном стадионе - игроков, про проваливающиеся под брусчатку президентские лимузины, я смеялся и пожимал плечами. Техас. Но теперь я увидел своими глазами, что главная новая достопримечательность Туркестана (который наши предки построили 1200 лет назад, а мавзолей 600 лет) Керуен Сарай построен не из г. и палок, а из пенопласта и штукатурки", - написал Лепсибаев в Facebook.

По его мнению, "все руководство региона и все подрядчики должны дать подписку о невыезде лет на 10".

Больше не потребуется, так как от дождей и пары зим, вся эта очень красивая потемкинская деревня развалится. И да, есть пара лет - съездить посмотреть. Если не думать, за чей счёт, как возможно, почему, то сделано красиво", - поделился общественник.





Он также подверг критике сервис и прочие условия для туристов в Туркестане.





Сервис на нуле. Ментально Туркестан так и остался маленьким городом. До туристического центра не дотягивает очень сильно... Власти стремительным домкратом уничтожают арыки и тому подобное, что отработано тысячелетиями. Будем ждать ещё и потопов. Не говоря о том, что в городе очень жарко и это было бы логично", - добавил блогер.

Напомним, открытие крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай" состоялось в апреле 2021 года. Инвестиционный проект реализован компанией "Turkistan Tourism City", строительство комплекса началось в декабре 2019 года, сообщается на официальном сайте премьер-министра страны. Объект расположен на площади 20,5 гектара в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

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