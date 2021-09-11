У всех прибывших из Кабула кандасов результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными

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Об этом сообщил заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.
Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР-анализы. Все результаты отрицательные", - заявил представитель алматинского ДСЭК.
Напомним, накануне стало известно, что специальным рейсом в Алматы из Кабула были доставлены 35 кандасов, 4 гражданина Казахстана и 1 сотрудник ООН.
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