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У всех прибывших из Кабула кандасов результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными

10.09.2021, 17:14 26569
У всех прибывших из Кабула кандасов результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными
Фото: pixabay
АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - У всех прибывших из Афганистана кандасов ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщил заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.
 

Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР-анализы. Все результаты отрицательные", - заявил представитель алматинского ДСЭК.

 
 

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