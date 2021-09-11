У всех прибывших из Кабула кандасов результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными

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АЛМАТЫ. 10 СЕНТЯБРЯ - У всех прибывших из Афганистана кандасов ПЦР-тестирование показало отрицательный результат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР-анализы. Все результаты отрицательные", - заявил представитель алматинского ДСЭК.

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