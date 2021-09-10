В Казахстан вернулись соотечественники из Афганистана

АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - По поручению главы государства Касым-Жомарт Токаева сегодня из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, 4 гражданина Казахстана и 1 сотрудник ООН. Президент благодарит наших дипломатов и сотрудников всех ведомств, участвовавших в организации рейса", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

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