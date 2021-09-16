Штормовое предупреждение объявили в Нур-Султане и семи областях

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Кызылординской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане утром и днем 16 сентября ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 16 сентября в центре Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16 сентября днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза, ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

16 сентября ночью на северо-западе, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на северо-западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

16 сентября в Актюбинской области ветер западный, северо-западный, днем на юго-востоке, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

16 сентября на северо-западе, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный на северо-западе, юге области 15-20 метров в секунду.

16 сентября на северо-западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью на юге области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, на юге области порывы 23-28 метров в секунду.

16 сентября в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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