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Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим - Минсельхоз

18.10.2021, 15:14 270487
Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим - Минсельхоз
Фото: lyubimiigorod.ru
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим, заявил в ходе брифинга "Национальный проект по развитию АПК: цели и задачи" в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим. Для этого у нас все инструменты есть, есть необходимые резервы, порядка 1 млн тонн, с учетом остатков прошлого года. Мы из этого резерва на хлеб, на муку будем использовать", - сообщил глава Минсельхоза.

 
По его словам, эти резервы также используются каждый год и на поддержку животноводческого комплекса.
 

Поэтому резкого роста цен на социальный хлеб быть не должно. В этой связи у меня прогноз: цена на социальный хлеб будет в необходимых разумных пределах. Резкого роста цен мы не допустим", - заключил Ербол Карашукеев.

 
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Что касается цен внутренних, действительно, учитывая, что зерно у нас и продукт его переработки - мука, являются экспортным товаром, и оно зависит от конъюнктуры мировых цен на эти продукты. А мы знаем, что по прогнозу международной организации ФАО, которая прогнозирует в целом на группу продуктов питания рост в среднесрочной перспективе. В этой связи действительно рост цен происходит", - пояснил глава МСХ.

 
По его словам, в связи с низкой урожайностью в ряде регионов республики, в частности, в Костанайской области и южных районах страны, у фермеров были большие расходы, и себестоимость зерна выросла.
 

В этой связи, конечно, рост цен на зерно, с одной стороны, благоприятно скажется на финансовом состоянии наших фермеров, зерносеющих наших предприятий, потому что за счет этой экспортной выручки им еще нужно на следующий год подготовиться, подготовить весь комплекс мероприятий, чтобы финансовые средства у них были для успешного проведения весенне-полевых работ", - отметил Ербол Карашукеев.

 
В то же время, по мнению главы Минсельхоза, внутри страны министерство принимает комплекс мер по сдерживанию цены именно на социальный хлеб.
 

Самый важный вопрос - это вопрос цены, а внутри большим блоком сидит цена на социальный хлеб, то есть это 550-граммовая булка из муки первого сорта, которая имеет очень большое влияние именно в продуктовой корзине. Здесь мы принимаем комплекс мер по обеспечению цен на хлеб. В первую очередь, это обеспечение зерном, необходимой мукой всех предприятий, которые этот социальный хлеб производят. Для этой цели мы сейчас вводим изменение в текущее законодательство, чтобы Продовольственная контрактная корпорация - ПКК, из своих государственных резервов зерна могли удешевленное зерно отправлять в мукомольные предприятия для производства муки для социального хлеба", - сказал он.

 
Как сообщил министр сельского хозяйства, правительство держит этот вопрос на постоянном контроле.
 

Мы с регионами распределили роли. До конца этого года регионы у себя в стабилизационных фондах сейчас аккумулируют муку, чтобы из этой муки производить хлебобулочные изделия", - отметил Ербол Карашукеев.

 
Также, по его словам, после нового года к этой работе присоединится ПКК.
 

У нас ПКК в этом году планирует за счет форвардного закупа порядка 680 тыс. тонн закупить зерна, 60% этого зерна уже поставлено по форвардному закупу, учитывая наши резервы с прошлого года, порядка 400 тыс. тонн зерна, которое имеется, у государственных резервов ПКК будет достаточно, чтобы стабилизировать рынок", - сказал министр.

 
 

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