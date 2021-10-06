В Казахстане может подорожать хлеб

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НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Хлебопеки и мукомолы Казахстана предупреждают о возможном повышении цен на хлеб и макароны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации телеканала, хлеб высшего сорта в Уральске подорожал на 10 тенге. Пока цену поднял лишь один хлебопроизводитель, остальные планируют повышение с новым завозом муки.

В настоящее время буханка высшего сорта стоит 135-140 тенге, а так называемый социальный хлеб продается по 80 тенге, но печет его лишь одна пекарня и исключительно на собственные средства. Мука из стабфонда на эти цели не выделяется уже несколько лет, при этом себестоимость, по словам производителя, на 25 тенге выше, отмечает телеканал.

Если я и подниму после Нового года, он будет стоить 90. А высший сорт, если уж на то пошло, конкретно наша организация еще не поднимала. Подняли, большинство подняли цены. Я тоже буду поднимать", - говорит директор хлебопекарни Олег Талецкий.

Хлебопеков поддерживают и производители макаронных изделий. В цену их продукции включены также постоянно дорожающие газ, свет, дизтопливо. Теперь вверх пошла и мука. Мукомолы со своей стороны заявляют, что рост обоснован, но они стараются его сдерживать.

Зерно повысилось на 50%, можно сказать - на 45-50, а мука всего на 12-15%. Где здесь логика? Куда деваться?" - отмечает начальник финансово-аналитического отдела АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" Талап Сапин.

Как оказалось, свою роль сыграла засуха - год выдался крайне неудачным. В этом сезоне пшеницы собрали на 30% меньше, чем в прошлом.

Для сравнения, в прошлом году мы по озимой пшенице собрали более 20 центнеров с гектара. Расходы на 1 гектар в этом году больше, чем в прошлом.Сами можете посчитать: в прошлом году 20 центнеров, в этом году 7 центнеров. Все это, конечно, отразится на рыночной стоимости произведенной пшеницы", - сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

Как сообщает телеканал, о скудном урожае говорят и на севере страны. Мукомолам не хватает сырья. В ассоциации зернопереработчиков не исключают, что дефицит создается искусственно. Производители могут придерживать зерно у себя, ожидая дальнейшего роста цен. Сейчас мягкая пшеница стоит примерно 125 тысяч за тонну.

Примерно к Новому году стоимость пшеницы может вырасти до 150 тысяч тенге. Соответственно, в цене поднимется не только хлеб, но и вся потребительская корзина. Потому как и яйца, и молочная продукция – все зависит от стоимости пшеницы", - говорит вице-президент Союза зернопереработчиков РК Таисия Колегова.

Ситуацию усложняет и тот факт, что много зерна уходит на экспорт, там его переработка обходится дешевле, чем внутри Казахстана. Это также негативно сказывается на казахстанских мукомолах – они теряют свои рынки, и целая отрасль может начать испытывать большие проблемы.