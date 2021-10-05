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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане цены на макароны выросли на 11% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В то же время производство в секторе упало сразу на 13%, пишет Energyprom.kz
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За январь – август текущего года в Казахстане произвели 100,8 тыс. тонн макарон, лапши, кускуса и прочих аналогичных мучных изделий — на ощутимые 13,3% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе по объемам выпуска в секторе лидирует Шымкент: 17,8 тыс. тонн, минус 16,3% за год. Также в тройку лидеров вошли столица (16,7 тыс. тонн, минус 19,2%) и Западно-Казахстанская область (15,1 тыс. тонн, минус 1,3%).
Для справки: в целом за 2020 год в стране произвели 179,3 тыс. тонн макаронных изделий — на 6,2% больше, чем годом ранее.
По итогам января – июля 2021 года отечественные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 82,3% против 84,7% годом ранее. На долю импорта пришлось 17,7% ресурсов соответственно. В страну завезли 18,9 тыс. тонн изделий — на 2,2% больше, чем годом ранее.
Реализация на внутреннем рынке сократилась на 20,5% за год, до 71,3 тыс. тонн. В то же время экспорт вырос на 11,9%, до 35 тыс. тонн.
По итогам августа текущего года цены на макаронные изделия выросли на 1,3% за месяц и на 11,1% за год. Сильнее всего в годовой динамике ощутили рост цен жители Атырауской (на 22%), Кызылординской (на 18,4%) и Карагандинской (на 17,5%) областей.
Среди макаронных изделий в годовой динамике на 12,4% подорожала лапша, на 11,5% — спагетти, на 10,9% — вермишель, на 10,7% — рожки.
В сентябре на базарах и в магазинах страны купить лапшу можно было за 782 тенге за килограмм, вермишель — за 374 тенге за килограмм, рожки — за 361 тенге за килограмм.
В Зерновом союзе Казахстана заявили, что рост цен на макаронные изделия неизбежен, сообщает Хабар24.
На рынке поднялась стоимость сырья. Из-за засухи в этом году отечественные фермеры получили меньше урожая пшеницы. По подсчетам Союза полеводов страны, объемы могли сократиться на 30% по сравнению с 2020 годом. В то же время спрос на рынке остался на прежнем уровне.
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В социально-экономическое развитие Мангистауской области планируют привлечь 2,1 трлн тенге инвестиций
05.10.2021, 09:39 2323
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил в правительстве проект Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации главы МНЭ, комплексный план состоит из 15 направлений и 214-ти мероприятий.
Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета -338,8 млрд тенге, местного бюджета - 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,6 трлн тенге", - сообщили в пресс-службе Миннацэкономики.
Иргалиев сообщил, что в промышленности предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау", а также реализация 21 проекта по производству химреагентов, трансформаторов.
Будут приняты системные меры по развитию туристического потенциала региона, такие как строительство туристического комплекса и торговых рядов в районе "Теплого пляжа", этноаула с визит центром, девяти гостиниц, зон отдыхов, оздоровительных комплексов. По направлениям транспорт и логистика планируется строительство нового терминала и модернизация действующего Международного аэропорта г.Актау, многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык", - рассказал министр.
В целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Экономика простых вещей" и "Енбек". Также будут построено 2 оптово-распределительных центра в Актау и Мунайлинском районе.
В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхоз животных, техники и технологического оборудования.
В сфере развития жилищной иинженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода "Жанаозен-Актау" и вторая нитка магистрального газопровода "Бейнеу-Жанаозен". Также будут построены и модернизированы 118 километров электросетей, 74,4 километров теплосетей и 508 километров газопровода.
Также продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья, в том числе 220 тыс. квадратных метров арендного и кредитного жилья, что, по словам Иргалиева, позволит обеспечить жильем около 33 тыс. человек.
Для обеспечения жителей региона питьевой водой, будет построено 9 опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тыс. кубометров в сутки, будет реконструирован магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" на участке "Бейнеу-Актау". Также будут построены и реконструированы 844 километров сетей водоснабжения и 949 километров водоотведения. Вместе с тем планируется строительство, реконструкция и ремонт 1059 километров автодорог, что обеспечит достижение уровня дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%", - поделился глава МНЭ.
В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильная больница в Актау, поликлиника, 6 врачебных амбулаторий, 2 медицинских пункта и другие.
В сфере образования будет построено 24 школы и 11 пристроек. Также 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием.
В сфере культуры и спорта планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, 3 спортивных комплексов и ряда других объектов.
Ряд мероприятий Комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет рекультивировано хвостохранилище "Кошкар-Ата", построено 4 полигона ТБО.
Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство 3-х модульных пожарных частей, а также реализация проекта "Безопасный город".
В рамках реализации данных мер к 2025 году будет обеспечен рост ВРП (валовый региональный продукт) региона на 32%, объема обрабатывающей промышленности на 43,3%. Обеспеченность питьевой водой вырастет до 100%, реальные доходы населения до 40,3%. Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%. Будет создано более 60 тыс. новых рабочих мест. Ежегодный поток туристов увеличится в 4,6 раз. Также площадь жилья на одного жителя увеличится до 27,2 квадратных метров и будет ликвидирована трехсменная система обучения в школах", - заключил спикер.
Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
04.10.2021, 20:57 27055
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - 4 октября, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем выступлении, представлявший Казахстан министр энергетики Магзум Мирзагалиев, подтвердил приверженность Казахстана Соглашению и готовность к выполнению своих обязательств, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Глава Минэнерго РК также отметил, что страна выступает за дальнейшее постепенное увеличение добычи в последующие месяцы.
По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения.
Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 миллиона баррелей в сутки и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч баррелей в сутки.
В Казахстане с начала года цены на социально значимые продтовары выросли на 9,6%
02.10.2021, 15:57 318007
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6%. За прошедшую неделю наблюдается снижение цен на 0,1 процентного пункта. Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области снизили вклад продовольственной группы товаров в общую инфляцию. Вместе с тем зафиксирован наибольший рост в Западно-Казахстанской (0,3 процентного пункта) и Северо-Казахстанской (0,2 процентного пункта) областях", - было отмечено в ходе совещания.
В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты, отметили в пресс-службе.
По информации пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султане, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
По итогам совещания Мамин указал акимам Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ. Он также поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия.