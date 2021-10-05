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НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Казахстане цены на макароны выросли на 11% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В то же время производство в секторе упало сразу на 13%, пишет Energyprom.kz

За январь – август текущего года в Казахстане произвели 100,8 тыс. тонн макарон, лапши, кускуса и прочих аналогичных мучных изделий — на ощутимые 13,3% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе по объемам выпуска в секторе лидирует Шымкент: 17,8 тыс. тонн, минус 16,3% за год. Также в тройку лидеров вошли столица (16,7 тыс. тонн, минус 19,2%) и Западно-Казахстанская область (15,1 тыс. тонн, минус 1,3%).

Для справки: в целом за 2020 год в стране произвели 179,3 тыс. тонн макаронных изделий — на 6,2% больше, чем годом ранее.

По итогам января – июля 2021 года отечественные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на макаронные изделия на 82,3% против 84,7% годом ранее. На долю импорта пришлось 17,7% ресурсов соответственно. В страну завезли 18,9 тыс. тонн изделий — на 2,2% больше, чем годом ранее.

Реализация на внутреннем рынке сократилась на 20,5% за год, до 71,3 тыс. тонн. В то же время экспорт вырос на 11,9%, до 35 тыс. тонн.

По итогам августа текущего года цены на макаронные изделия выросли на 1,3% за месяц и на 11,1% за год. Сильнее всего в годовой динамике ощутили рост цен жители Атырауской (на 22%), Кызылординской (на 18,4%) и Карагандинской (на 17,5%) областей.

Среди макаронных изделий в годовой динамике на 12,4% подорожала лапша, на 11,5% — спагетти, на 10,9% — вермишель, на 10,7% — рожки.

В сентябре на базарах и в магазинах страны купить лапшу можно было за 782 тенге за килограмм, вермишель — за 374 тенге за килограмм, рожки — за 361 тенге за килограмм.

В Зерновом союзе Казахстана заявили, что рост цен на макаронные изделия неизбежен, сообщает Хабар24.

На рынке поднялась стоимость сырья. Из-за засухи в этом году отечественные фермеры получили меньше урожая пшеницы. По подсчетам Союза полеводов страны, объемы могли сократиться на 30% по сравнению с 2020 годом. В то же время спрос на рынке остался на прежнем уровне.

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