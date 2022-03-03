В Нур-Султане майнинговая ферма осуществляла деятельность на одной из промышленных баз

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По данным агентства, обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.
В денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 237 тыс. долларов. Проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в АФМ.
Ранее сообщалось о выявлении незаконного майнинга в Туркестанской области.
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
Ранее на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.