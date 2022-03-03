В Нур-Султане майнинговая ферма осуществляла деятельность на одной из промышленных баз

НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Казгидромет рекомендовал северным и центральным регионам Республики Казахстан быть готовыми к половодью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ожидаемые объемы влагозапасов на севере и центре республики, составленные по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2022 года, говорят о необходимости быть готовыми к половодью в этих регионах. На юге и юго-западе республики, по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков, прогнозируется маловодье", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

По территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей в бассейнах рек объемы влагозапасов наблюдаются незначительные (до 16%) превышения уровней среднемноголетних значений, которые при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%; в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения", - рассказали в Казгидромете.

В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. По состоянию на 1 марта 2022 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 65%.

По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдался дефицит запасов влаги. Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей", - говорится в сообщении.

В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях.

Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской области, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы.

Отмечается, что согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды март 2022 года ожидается преимущественно теплым и с осадками около нормы на большей части страны.



