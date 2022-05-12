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В Нур-Султане наградили мужчину, спасшего ребенка от падения с высоты

11.05.2022, 17:38 21536
Фото: МЧС РК
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Спасшего ребенка от падения с высоты восьмого этажа наградили в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В МЧС первый вице-министр генерал-лейтенант Кульшимбаев Ибрагим наградил героя - гражданина Шонтакбаева Сабита нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін". Он спас от падения из окна ребенка в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Трагедия едва не произошла 11 мая в первой половине дня. На улице Улы Дала, 27/1, ребенок висел на уровне восьмого этажа. На место вызова были оперативно направлены подразделения ДЧС столицы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина.

 

К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, 1985 года рождения, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал и спас жизнь маленькой девочки. Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, это может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда", - призвали в МЧС.

 

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МОН проверит школу, где заявили об изнасиловании первоклассника

12.05.2022, 14:29 1241
МОН проверит школу, где заявили об изнасиловании первоклассника
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Есенгазы Имангалиев и внештатный советник по правам детей Раиса Шер вылетели в Алматы для изучения обстоятельств, связанных с насилием над учащимся первого класса частной школы "Мариям", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы держим на особом контроле эту ситуацию. Сегодня для принятия профилактических мер зарегистрируем проверку в частной организации "Мариям". Также навестим семью школьника и окажем необходимую помощь. Ребенку будет оказана и психологическая помощь. Дальнейшие меры будут приниматься в зависимости от итогов следственных мероприятий. Необходимо дождаться результатов экспертизы. Мы держим связь с правоохранительными органами", - сообщил Есенгазы Имангалиев.

 
По информации Комитета по охране прав детей МОН РК, департамент полиции Алматы проводит следственные мероприятия по данному факту. Назначена экспертиза для установления, были ли в отношении ребенка насильственные действия. 
 
Между тем отец пострадавшего ребенка заявил о том, что первоклассник несколько месяцев подвергался побоям, о чем свидетельствовали гематомы на голове и синяки на ногах. Отец звонил в школу, но ему ничего не объясняли. Об изнасиловании он узнал в апреле, сообщает informburo.kz.
 

Говорю: "Сын, что-то у тебя трико грязное". Он говорит: "Папа, это краска". Начал стирать, смотрю - не краска. Тогда он начал рассказывать, кто это делает и что учительница выгоняет его из класса. Он сам послушный, воспитанный. Говорит, что они сперва ему глаза закрывали, руки держали. Говорит, что это было 10-12 раз. Их было трое. Директор ничего не отвечает, никак не комментирует", - рассказал отец мальчика Мустафа.

 
Отмечается, что мальчик получил серьезные травмы.
 
Отец также рассказал, что за обучение сына в частной школе "Мариям" платит 135 тысяч тенге в месяц.
 
Напомним, что об изнасиловании первоклассника заявила правозащитница Дина Смаилова.
 

Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала она в Facebook. 

 
В полиции сообщили, что отец ребенка обратился в управление полиции Наурызбайского района. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Дина Смаилова заявила о необходимости криминализовать любые побои и любое насилие в отношении детей. 

У нас нет даже такой нормы в законе о детях, что детей бить нельзя, нигде это не написано. Ни в одном законе страны нет таких слов "детей бить нельзя". Все понимают, что это тяжкое, особо тяжкое преступление. Я за это преступление сослала бы куда-нибудь на рудники!" - заявила она.   


Также руководитель фонда "НеМолчи" отметила, что между уполномоченными госорганами и неправительственными организациями нет эффективной работы по делам о насилии. 

Мы работаем сами по себе, они работают сами по себе, а должны быть выстроены отношения такие, чтобы мы буквально по одному звонку, по каким-то официальным выстроенным коммуникациям могли обращаться в госорганы. Мы сейчас это делаем "методом тыка", - заявила она. 


 

С начала июля увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Германией

12.05.2022, 13:56 2166
С начала июля увеличится количество авиарейсов между Казахстаном и Германией
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе по маршруту Уральск - Франкфурт, сообщает Комитет гражданской авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением карантинных ограничений Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением и увеличением международного авиасообщения.
 
C 15 мая текущего года авиакомпания "Эйр Астана" планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан - Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а также с 1 июня - с 6 до 7 рейсов на воздушном судне типа А321LR. Кроме того, со 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт - Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.
 
Следует отметить, что полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием. К слову, увеличение рейсов поспособствует дальнейшему укреплению взаимоотношений между странами, а также развитию туризма, отметили в комитете.
 

Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение с Узбекистаном

12.05.2022, 09:41 6696
Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение с Узбекистаном
Фото: КТЖ
ТАШКЕНТ. 12 МАЯ - С 15 мая возобновляются пассажирские перевозки между Казахстаном и Узбекистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
15 мая 2022 года пассажирский поезд № 647/648 начнет курсировать сообщением Нукус - Бейнеу - Нукус. А с 16 мая текущего года выйдет в рейс поезд № 1/2 сообщением Алматы - Ташкент - Алматы. 
 

Периодичность курсирования вышеуказанных рейсов с железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан по 3 раза в неделю", - рассказали в пресс-службе АО "Узбекские железные дороги".

 

В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди

12.05.2022, 08:31 8266
В большинстве областей Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются дожди, на западе, юго-востоке республики - сильные дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь в Кызылординской области под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе - усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем - усиление ветра до 15-20, на северо-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается град, днем на юго-западе, юге области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, при грозе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
На севере, востоке Мангистауской области ожидается град, днем на севере, юго-западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области, на севере, западе Северо-Казахстанской области, днем на севере, востоке, в центре Атырауской области, на севере, западе Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, гроза, +20 - +22 градуса, скорость ветра 5-10, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане переменная облачность, +21 - +23 градуса, скорость ветра 2-4 метра в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

11.05.2022, 21:25 17241
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы 12 мая ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 12 мая в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах области - гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 мая днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, центральной части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, на северо-востоке области порывы 23 метра в секунду. 
 
12 мая на севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на севере, юго-западе области 15-20 метров в секунду.
 
12 мая днем на юге, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 мая в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 12 мая на востоке Карагандинской области ожидается гроза.
 
12 мая на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. 
 
12 мая на западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-западе, юге 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали о погоде на 12-14 мая на территории страны.
 

В нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушки засняли снежных барсов

11.05.2022, 21:06 17901
Фото: Instagram/altynemel_np
ТАЛДЫКОРГАН. 11 МАЯ - Несколько снежных барсов снова попали в объектив фотоловушки в ГНПП "Алтын-Эмель", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В национальном парке "Алтын-Эмель" недавно прошла исследовательская работа снежных барсов совместно с директором Международного фонда снежного барса (Кашкинбеков А.), сотрудниками Института зоологии и научным отделом, сообщается в Instagram нацпарка.
 
Из фотоловушки получены новые снимки снежных барсов. На этот раз в объектив попали хищники со спутниковым радиоошейником и без ошейника.
 
В начале марта снежного барса засняли на видео в ущелье Шымбулак.
 

В Алматы на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов и подвалов

11.05.2022, 20:11 18986
В Алматы на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов и подвалов
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - В ДЧС Алматы создан оперативный штаб по координации ликвидации затоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После поступившего штормового предупреждения о сильных осадках на ликвидацию затоплений привлечены силы и средства подрядных организации районных акиматов, коммунальных служб, службы спасения "109", РУЧС, приготовлены инертные материалы. Казселезащитой усилен контроль на наблюдательных постах, сообщает пресс-служба ДЧС города. 
 
По состоянию на 18.00 на линию "112" поступило более 40 сообщений по затоплениям дворов, подвалов многоэтажных домов. 
 
Кроме того, на пульт "109" поступило: 23 заявки, связанные с падением аварийных деревьев и надломленных веток. По состоянию на 18.30 службой спасения "109" отработано 12 выездов.
 
Днем в Алматы начался сильный дождь. В результате ливня оказались затопленными улицы и дворы города.
 

В Алматы перекроют улицу Саина

11.05.2022, 19:34 19966
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - 12 мая в связи с проведением ремонта дорог с 08.00 до 19.00 будет частично перекрыто движение по правому восточному съезду улицы Саина в северном направлении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая с 21.00 до 06.00 14 мая по восточному съезду улицы Саина в северном направлении будет полностью перекрыто движение с восточных съездов по улице Саина в северном направлении с улицы Кабдолова и улицы Жубанова, сообщает пресс-служба акимата Алматы. 
 
Работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. 
 

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