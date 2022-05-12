В Нур-Султане наградили мужчину, спасшего ребенка от падения с высоты

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Спасшего ребенка от падения с высоты восьмого этажа наградили в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В МЧС первый вице-министр генерал-лейтенант Кульшимбаев Ибрагим наградил героя - гражданина Шонтакбаева Сабита нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін". Он спас от падения из окна ребенка в столице, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия едва не произошла 11 мая в первой половине дня. На улице Улы Дала, 27/1, ребенок висел на уровне восьмого этажа. На место вызова были оперативно направлены подразделения ДЧС столицы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина.
К счастью, наш герой Шонтакбаев Сабит, 1985 года рождения, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал и спас жизнь маленькой девочки. Уважаемые родители, это тот счастливый случай, когда ребенок был благополучно спасен, но существует множество фактов с трагическим исходом. Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, это может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда", - призвали в МЧС.