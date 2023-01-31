Граждан РК среди пострадавших в Иране нет - МИД

В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками

Фото: Акимат Алматы

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2022 года в РК было рассмотрено 92 административных правонарушения по статье о применении пиротехнических изделий в населенных пунктах - на 28,1% меньше, чем годом ранее.





Из них по 76 делам наложили административные взыскания, по остальным 16 прекратили производство, сообщает energyprom.kz





Среди 76 дел, по которым началось производство, по 70 делам наложили штрафы, по 6 вынесли предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 3,4 млн тенге, взыскано 3,1 млн тенге.





Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в РК рассмотрели 128 административных правонарушений в секторе, минус 3% за год.





В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов, минус 31,3% и плюс 57,1% за год соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (10 случаев, минус 47,4%) и Костанайская (8 случаев - столько же, сколько и годом ранее) области. Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в трех новообразованных областях - Улытауской, Абайской и Жетысуской, - а также в Западно-Казахстанской области", - информируют аналитики.





Проблема неразумного использования пиротехнических приспособлений актуальна во всем мире. Так, комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) обнаружила тенденцию к значительному росту числа травм, связанных с фейерверками. По оценкам CPSC, в период с 2006 по 2021 год количество травм от фейерверков в США выросло на 25%.





В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками. Чаще всего при этом страдают руки и пальцы, а также голова (лицо, уши) и ноги, информирует портал.





Напомним, в новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане.





Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.



