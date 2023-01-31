30.01.2023, 15:45 37926
Граждан РК среди пострадавших в Иране нет - МИД
Фото: МИД РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Граждан Казахстана среди пострадавших в Иране нет, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
По информации иранских властей, среди пострадавших граждан Казахстана нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - заявил он.
Напомним, вечером 28 января 2023 года около 23.30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны Ирана.
Также в Иране произошло землетрясение, в результате которого пострадали сотни человек.
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30.01.2023, 18:00 34641
В МВД РК объяснили причину отмены "визарана"
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан объяснили причину отмены "визарана".
На брифинге стало известно, что он был отменен для того, чтобы прибывающие иностранцы соблюдали миграционное законодательство страны, информирует sputnik.kz.
Причина проста. "Визаран" отменили фактически для того, чтобы люди соблюдали наше миграционное законодательство. Длительное время пребывая в Казахстане, они где-то же работают, не просто так здесь находятся. Для длительного пребывания у нас есть свои условия, получать необходимо разрешение на временное проживание. Чтобы избежать этого всего, они туда-сюда ездили", - цитирует informburo.kz МВД.
Напомним, в Казахстане с 27 января вступают в силу обновленные миграционные правила. Иностранцы больше не смогут обнулить сроки пребывания в Казахстане.
Согласно введенным изменениям в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан, иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в Казахстане 30 дней.Но в течение 180 дней (шести месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.
Граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.
30.01.2023, 14:23 41481
Сотрудники акимата Петропавловска получали квартиры вместо сирот
Преступную схему, по которой чиновники приобретали жилье, раскрыл Антикор СКО
Фото: pexels.com
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Петропавловск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники акимата Петропавловска незаконно получали квартиры, исключая из списка детей-сирот.
Итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска представил на общественном совете руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин, сообщает "Sputnik Казахстан".
По его словам, установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.
Первое - это организация инвентаризации жилищного фонда с автоматизацией бизнес-процессов. На балансе отдела состоит 2889 объектов недвижимого имущества, из которых только для 747 квартир имеется соответствующая документация по распределению. Эти квартиры переданы для аренды нуждающимся. На 1445 объектов в отделе отсутствуют договоры аренды или другие подтверждающие их использование документы", - рассказал Хабибулин.
Антикор провел выборочный мониторинг этих квартир. В результате выяснилось, что в 54 квартирах из 70 находились посторонние лица без подтверждающих документов об аренде.
Совместно с управлением местной полицейской службы проведен выборочный мониторинг 20 квартир, выданных для аренды из государственного жилищного фонда. Выявлено 14 фактов проживания посторонних лиц в арендуемых квартирах, что свидетельствует о передаче в субаренду", - проинформировал Хабибулин.
Процесс распределения жилья между нуждающимися тоже не отвечает требованиям закона.
Так, вдвое снижена доля выданного жилья для детей-сирот. Вместо 20% распределенных квартир для этой категории выделено только 10,9%. Зато с признаками злоупотребления без учета очередности предоставлены квартиры для служащих этого же отдела", - привел цифры Хабибулин.
Для того чтобы прекратить практику бесконтрольного пользования государственным жилищным фондом, ведомство требует в кратчайшие сроки принять меры к распределению всех 1445 объектов между нуждающимся, а также принять меры к лицам, нарушившим условия проживания.
Это уже не первый случай злоупотребления петропавловскими чиновниками своей властью. Так, в апреле прошлого года прокуратура Петропавловска выявила, что исполнительный орган незаконно снял с очереди на жилье 49 детей-сирот.
А в октябре 2021 года парень-сирота из Петропавловска случайно узнал о своей "смерти" и что его "посмертном" исключении из списка очередников на квартиру, пишет Sputnik.
Областной департамент по противодействию коррупции в ходе анализа установил 1360 фактов исключения детей-сирот из списка нуждающихся в жилье без указания причин и 70 фактов предоставления жилища лицам, не стоящим в очереди.
Некоторые из сирот ожидают квартиры по 10-15 лет. В горакимате заверяли, что в 2022 году дети-сироты получат сразу 120 квартир в шести новых домах. Но сдача домов и выдача обещанных квартир до сих пор не состоялась. Заселение домов перенесли на первую половину 2023 года.
Необходима ревизия списков получивших жилье и исключенных из очереди", - констатировал на общественном совете Дамир Хабибулин.
30.01.2023, 11:15 47991
Казахстанцев оштрафовали на 3,4 млн тенге за применение пиротехники в населенных пунктах
Фото: Акимат Алматы
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2022 года в РК было рассмотрено 92 административных правонарушения по статье о применении пиротехнических изделий в населенных пунктах - на 28,1% меньше, чем годом ранее.
Из них по 76 делам наложили административные взыскания, по остальным 16 прекратили производство, сообщает energyprom.kz.
Среди 76 дел, по которым началось производство, по 70 делам наложили штрафы, по 6 вынесли предупреждения. Сумма наложенных штрафов составила 3,4 млн тенге, взыскано 3,1 млн тенге.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в РК рассмотрели 128 административных правонарушений в секторе, минус 3% за год.
В региональном разрезе больше всего рассмотренных правонарушений пришлось на Алматинскую и Павлодарскую области: по 11 случаев в каждом из регионов, минус 31,3% и плюс 57,1% за год соответственно. Далее идут Восточно-Казахстанская (10 случаев, минус 47,4%) и Костанайская (8 случаев - столько же, сколько и годом ранее) области. Не было рассмотрено ни одного подобного правонарушения в трех новообразованных областях - Улытауской, Абайской и Жетысуской, - а также в Западно-Казахстанской области", - информируют аналитики.
Проблема неразумного использования пиротехнических приспособлений актуальна во всем мире. Так, комиссия США по безопасности потребительских товаров (CPSC) обнаружила тенденцию к значительному росту числа травм, связанных с фейерверками. По оценкам CPSC, в период с 2006 по 2021 год количество травм от фейерверков в США выросло на 25%.
В 2021 году по меньшей мере девять человек погибли и около 11,5 тысячи получили ранения в результате инцидентов, связанных с фейерверками. Чаще всего при этом страдают руки и пальцы, а также голова (лицо, уши) и ноги, информирует портал.
Напомним, в новогоднюю 15 человек пострадали от использования пиротехники в Казахстане.
Ранее в эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY эксперты указали ряд причин для полного запрета фейерверков. В частности, при сгорании пиротехники образуются вредные химические соединения, которые оседают на поверхности земли. Они могут вызвать у человека проблемы со здоровьем и даже стать частью природного круговорота воды. Громких фейерверков также пугаются животные и птицы. Некоторые из них погибают от сердечных приступов. Кроме того, при неумелом использовании взрыв фейерверка часто приводит к обширным травмам и ожогам кожи, глаз и рук.
Как показал опрос, проведенный на сайте KAZAKHSTAN TODAY, 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
30.01.2023, 10:19 50291
Аким Павлодарской области поручил пересмотреть перерасчет оплаты за теплоэнергию в Экибастузе
ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании
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Экибастуз. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе совещания оперштаба по ситуации с теплоснабжением Экибастуза аким Павлодарской области Асаин Байханов выразил недовольство системой перерасчета платежей за теплоэнергию для жителей города.
Та система пересчета нас не устраивает. Ни нас, ни население. Это все надо пересматривать", - сказал Асаин Байханов.
По его словам, от населении поступает шквал критики. Горожане спрашивают: "Как мы будем платить за услугу, которую мы не получали?"
Байханов рассказал, что сейчас ТЭЦ обеспечивается работа шести котлов, продолжается восстановление девяти оставшихся повреждений на сетях.
Последствия ремонтов устранены на 40% участков. На следующей неделе должны приступить к обратной засыпке самых сложных из них, где требуется установка железобетонных лотков.
ТЭЦ готовится к предстоящей масштабной ремонтной кампании. Весной на станции начнется реконструкция 5 водогрейных и 3 энергетических котлоагрегатов. Сейчас составляется ПСД. Главная текущая задача - не допустить повторной остановки теплоснабжения города и как можно скорее нормализовать его", - добавил глава региона.
Напомним, произошедшая 27 ноября 2022 года крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. В городе до сих пор продолжаются работы по стабилизации подаваемых параметров теплоснабжения и ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей.
29.01.2023, 12:00 96041
В Казахстане легализовали более пяти тысяч иностранных автомобилей
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Больше пяти тысяч иностранных автомобилей легализовали в Казахстане с 23 января, сообщили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан
В ведомстве отметили, что многие предпочитают сдавать документы онлайн, что значительно сокращает время прохождения процедуры, информирует "Хабар24".
Есть информация у нас, что сейчас люди пытаются ввозить еще автомобили из-за рубежа, в том числе и праворульные, и пытаются какими-то окольными путями узаконить, доказать, что она ввезена до 1 сентября 22 года. Я всех предупреждаю, у нас четко базы все налажены и со страховщиками, и с пограничниками, и мы сразу видим", - заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха.
Он подчеркнул, что, если машина ввезена позже, она не будет легализована.
Напомним, правила проведения процедуры утверждены правительством. Получить казахстанский номер могут владельцы автобусов, легковых и средних грузовых автомобилей при условии, что транспорт был ввезен в страну до 1 сентября прошлого года.
При этом он должен быть снят с учета и не находиться в розыске, а также пройти необходимые таможенные процедуры. Продлится легализация до 1 июля.
27.01.2023, 18:22 177386
"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аэрофлот с 1 февраля возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана, сообщает пресс-служба авиакомпании.
С 1 февраля "Аэрофлот" начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что в столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы - до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю - по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс - по понедельникам.
До февраля 2023 года полеты в города Казахстана из Москвы осуществляются авиакомпанией "Россия" ("Группа "Аэрофлот").
Ранее сообщалось, что китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем.
27.01.2023, 16:55 181891
Тариф на газ для бытовых потребителей повышают в Алматы
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 1 февраля повышают тариф на газ для бытовых потребителей, сообщает АО "Алматыгазсервис-Холдинг".
С 1 февраля 2023 года вводится тариф по транспортировке товарного газа по газопроводным сетям в размере 3510,11 (с НДС)", - цитирует КТК сообщение пресс-службы.
Отпускная цена реализации газа за 1 кубический метр товарного газа вместе с транспортировкой составят:
- для бытовых потребителей (население) - 27,69 тенге (с НДС);
- для коммунально-бытовых потребителей - 39,97 тенге (с НДС).
Такое решение компания объясняет заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.
Ранее сообщалось, что Минэнерго будет регулировать розничные цены на сжиженный газ.
27.01.2023, 16:50 158201
В Шымкенте сотрудник суда похитил у женщины 2,6 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 26 января 2023 года Аль-Фарабийским районным судом Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника канцелярии Абайского районного суда, обвиняемого по пункту 2 части 3 статьи 190 УК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций). Об этом сообщила пресс-служба суда.
Судом установлено, что с января по июль 2021 года обвиняемый, являясь ведущим специалистом канцелярии Абайского районного суда города Шымкента, войдя в доверие к потерпевшей, обещал положительно разрешить уголовное дело в отношении ее брата и путем обмана похитил у нее денежные средства в размере 2,6 млн тенге.
Вина в совершении преступления доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, негласными следственными действиями, аудио-, видеозаписями, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела", - отметили в суде.
Приговором суда подсудимый был признан виновным и осужден на 4 года 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах.
Иск потерпевшей был удовлетворен, с осужденного взыскана сумма причиненного уголовным правонарушением материального ущерба.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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