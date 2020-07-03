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101-летняя жительница СКО получила документы на дому

02.07.2020, 19:58 6373
Петропавловск. 2 июля. Kazakhstan Today - Более 700 граждан документировано в Северо-Казахстанской области на дому, передает Kazakhstan Today. 
 

Осуществлялось выездное документирование граждан, имеющих инвалидность, временно не транспортабельных и престарелых. Сотрудники миграционной службы области совместно с сотрудниками госкорпорации "Правительство для граждан" выезжали для документирования граждан этой категории не только города, но и в отдаленные сельские округа", - рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО подполковник полиции Талгат Абилов. 

 
Кокил Жакупова проживает в селе Кайрат Уалихановского района. Женщине исполнился 101 год. 10 лет прошло с момента выдачи удостоверения личности, в связи с чем срок ее документа истек. Пенсионерке по месту жительства были предоставлены все необходимые услуги, в том числе фотографирование. 
 

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