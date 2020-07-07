Грузия направила в Казахстан 10 аппаратов ИВЛ

МИД РК

Алматы. 6 июля. Kazakhstan Today - Из Грузии в Алматы доставлен гуманитарный груз в виде 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, передает Kazakhstan Today.

Сегодня из Тбилиси в Алматы доставлен гуманитарный груз от председателя совета директоров "Индустриальной группы Грузии" Давида Бежуашвили в виде 10 комплектов аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут распределены среди медицинских учреждений Нур-Султана.

МИД Казахстана выражает признательность дружественному народу Грузии, в том числе руководителю "Индустриальной группы Грузии" Давиду Бежуашвили, за оказанную поддержку в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

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