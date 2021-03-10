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Весенние каникулы у школьников продлятся 12 дней

09.03.2021 12259
Весенние каникулы у школьников продлятся 12 дней
Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Весенние каникулы школьников будут 12 дней с 20 по 31 марта, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, занятия в четвертой четверти начнутся 1 апреля. 
 
В МОН также напомнили, что в третьей четверти были дополнительные выходные для первоклассников. Они продлились 7 дней, с 8 по 14 февраля.
 
Напомним, с 9 марта вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова.
 
В соответствии с документом в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено: 
 
- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек; 
 
- с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек; 
 
- обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов); 
 
- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.
 

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