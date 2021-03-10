Весенние каникулы у школьников продлятся 12 дней

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Весенние каникулы школьников будут 12 дней с 20 по 31 марта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, занятия в четвертой четверти начнутся 1 апреля.

В МОН также напомнили, что в третьей четверти были дополнительные выходные для первоклассников. Они продлились 7 дней, с 8 по 14 февраля.

Напомним , с 9 марта вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова.

В соответствии с документом в третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешено:

- обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

- с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

- обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс - 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства