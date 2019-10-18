В суд передали дело в отношении 14 граждан РК, подозреваемых в участии в террористической деятельности в Сирии

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Дело в отношении 14 граждан, подозреваемых в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

По информации КНБ, 10 мужчин и 5 женщин из числа возвращенных лиц уже осуждены к различным срокам лишения свободы по факту участия в деятельности международной террористической организации ДАИШ, которая запрещена в Казахстане.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении еще 14 граждан, которые, по версии следствия, в условиях Сирии состояли в одном отряде ДАИШ. Им предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Материалы уголовного дела переданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Нур-Султана", - сообщили в пресс-службе КНБ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства