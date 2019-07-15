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Вернувшиеся из Сирии казахстанки рассказали о жизни на войне

14.07.2019, 11:22 14689
Алматы. 14 июля. Kazakhstan Today - Приехавшие из Сирии казахстанки рассказали о расстрелах и жизни на войне, передает Kazakhstan Today.
 
По информации "Первого канала "Евразия", реабилитацию после возвращения из зон боевых действий проходят сотни казахстанских женщин и детей. Многие из них получили тяжелые травмы. Рассказать о том, какой была жизнь в Сирии, соглашаются единицы. Потому что приходится вспоминать то, как погибли мужья, братья и дети. 
 

В дом, где был мой муж, упала бомба. А старшего сына расстреляли. Он на месте умер. Сразу. Мне показали видео, как они погибли", - рассказала казахстанка Айгуль, вернувшаяся из Сирии.

 
Пережить это Айгуль смогла только ради остальных четверых детей. Она уехала с мужем в Сирию в 2015 году. Скромный учитель Казыгуртского района уговорил жену отправиться якобы за лучшими условиями. Айгуль до сих пор не может забыть видео его смерти, показанное боевиками. 
 
С таким же камнем на душе сейчас живут 137 казахстанок. 
 

Муж сказал, что мы едем помогать братьям-мусульманам", - сказала еще одна женщина, Акжаркын, вернувшаяся из Сирии. 

 

Когда я поняла, где оказалась и что всё это - ложь боевиков, я была в шоке", - отметила она.

 
В подобной бомбардировке Дуйсенкуль лишилась мужа. Ей удалось прожить в Сирии шесть лет. Каждый день женщина просыпалась в страхе и молилась, чтобы её страдания закончились. Она вышла замуж второй раз, но новоиспечённый супруг тоже погиб. "В обе ноги ему выстрелил снайпер, потом стреляли по печени. Он умирал в муках. Когда мужа попытались спасти: он кричал: "Не подходите! Вы погибнете". Мне сказали, что он дополз до близлежащего здания и умер", - говорит она.
 
Женщина вспоминает, что практически оглохла от бесконечных взрывов. Люди в панике не знали, где укрыться от снарядов. Дети прятались в руинах, из-за пыли слезились глаза и было трудно дышать. Они жили в постоянном голоде, многие умирали от истощения - морального и физического. 
 

Ни за что больше никуда не поеду. Как жаль, что мы поздно поняли, что стали игрушками на чужой войне!" - сказала Дуйсенкуль.

 
Теперь все эти женщины проходят реабилитацию у специалистов-теологов. Им объясняют, в чём заключается традиционный ислам, чтобы люди не попались снова на удочку экстремистов. 
 

Религиозный фундамент радикалов - это сплошные крайности. Например, если человек не совершает намаз, его обвиняют в неверии и забирают имущество. Это такфирская деструктивная идеология! Казахстанцы в Сирии читали подобные книги, учились по ним. Поэтому работа по разъяснению заблуждений займёт много времени", - сообщил начальник отдела управления по делам религий Туркестанской области Марат Мустафаев.

 
После трёх этапов спецоперации "Жусан", на родину из Сирии вернулись 524 казахстанца. Cотрудники КНБ вместе с иностранными коллегами вызволили людей, рискуя своими жизнями. 357 из освобождённых - несовершеннолетние дети. С ними вернулись 137 женщин и 30 мужчин. Все они получили второй шанс на лучшую жизнь в мирной стране. 
 
Как сообщалось ранее, в январе этого года из Сирии эвакуировали 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей. В отношении семерых возвращенных казахстанцев - шести мужчин и одной женщины - были начаты досудебные расследования
 
В мае из Сирии эвакуировали еще 231 казахстанца, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот. Позднее стало известно, что 20 возвращенных подозревают в причастности к террористической деятельности
 
С 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". В результате из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок.
 

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