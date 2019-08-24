Вернувшуюся из Сирии казахстанку приговорили к 5 годам лишения свободы

Актобе. 23 августа. Kazakhstan Today - Суд №2 города Актобе 22 августа вынес приговор в отношении 32-летней местной жительницы Акмарал Алмагамбетовой, передает Kazakhstan Today.

"Алмагамбетовой назначили пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу", - сообщает " Фергана ".

Еще на стадии следствия женщина выразила желание заключить процессуальное соглашение. Она была депортирована в мае этого года в рамках спецоперации "Жусан" из Сирии в город Актау. Сразу по прибытии на родину женщину, в отличие от других эвакуированных, эпатировали в УКА 168/1 города Актобе, поскольку еще в 2014 году в отношении актюбинки было возбуждено два уголовных дела по статьям 164 и 233 УК РК (в старой редакции. - Прим. редакции). Женщина подозревалась в пропаганде терроризма и экстремизма, а также разжигании религиозной розни.

Как стало известно, на Ближний Восток Акмарал отправилась в 2013 году , после того как продолжительное время слушала интернет-проповеди радикального толка. В Актобе она оставила трех несовершеннолетних детей, а также мужа. Сперва женщина поехала в Кыргызстан, оттуда полетела в Турцию, через которую попала на подконтрольную ИГИЛ территорию.

Поначалу она ждала своего супруга и отправляла ему в WhatsApp голосовые сообщения. Однако тот на них не отреагировал, а в перехваченных казахстанскими спецслужбами сообщениях экспертиза позже обнаружила признаки пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни. В них женщина среди прочего говорила мужу о мученической смерти и нетерпимости к людям другой национальности и религии.

На территории ИГИЛ Алмагамбетова четыре раза выходила замуж и родила двух детей. Двое ее мужей умерли во время бомбардировок, от остальных она ушла сама. В Актобе подозреваемая уверяла следствие, что в боевых действиях она не участвовала, а работала поваром.

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