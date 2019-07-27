Система Orphus

Пять лет колонии получила вернувшаяся из Сирии актюбинка за пропаганду терроризма

26.07.2019, 18:10 5185
Актобе. 26 июля. Kazakhstan Today - К пяти годам колонии приговорили актюбинку, вернувшуюся из Сирии. 29-летняя Зарина Акмалаева обвинялась в пропаганде терроризма и в действиях, направленных на возбуждение религиозной розни, передает Kazakhstan Today.
 
Молодая женщина в 2014 году, взяв с собой 6-летнюю дочь, уехала в Сирию. Оттуда вернулась с еще одной дочерью. Экспертиза установила, что дочь ее родная, дети сейчас находятся на попечении бабушки, пишет "Мой город".
 
Акмалаеву доставили в Актобе из Сирии в ходе операции "Жусан".
 
Как сообщил прокурор Бауыржан Кали, женщина исповедовала ислам радикального толка, направленный на пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни, умышленно, с целью воздействия на сознание других верующих людей, распространяла аудио- и видеоролики радикального и экстремистского характера, с использованием сетей коммуникаций с прямым умыслом совершила тяжкое преступление против мира и человечества. В мае 2014 года она под воздействием своих единоверцев вылетела в Астану, оттуда в Турцию, откуда перебралась в Сирию.
 
Оттуда Акмалаева присылала по WhatsApp сообщения с призывами к джихаду.
 
Она признала свою вину и заключила процессуальное соглашение. 26 июля Специализированный межрайонный суд Актобе приговорил Акмалаеву к пяти годам лишения свободы.
 
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 
Как сообщалось ранее, в Актобе за пропаганду терроризма судят мать пятерых детей, вернувшуюся из Сирии.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая