Пять лет колонии получила вернувшаяся из Сирии актюбинка за пропаганду терроризма

Актобе. 26 июля. Kazakhstan Today - К пяти годам колонии приговорили актюбинку, вернувшуюся из Сирии. 29-летняя Зарина Акмалаева обвинялась в пропаганде терроризма и в действиях, направленных на возбуждение религиозной розни, передает Kazakhstan Today.

Молодая женщина в 2014 году, взяв с собой 6-летнюю дочь, уехала в Сирию. Оттуда вернулась с еще одной дочерью. Экспертиза установила, что дочь ее родная, дети сейчас находятся на попечении бабушки, пишет " Мой город ".

Акмалаеву доставили в Актобе из Сирии в ходе операции "Жусан".

Как сообщил прокурор Бауыржан Кали, женщина исповедовала ислам радикального толка, направленный на пропаганду терроризма и возбуждение религиозной розни, умышленно, с целью воздействия на сознание других верующих людей, распространяла аудио- и видеоролики радикального и экстремистского характера, с использованием сетей коммуникаций с прямым умыслом совершила тяжкое преступление против мира и человечества. В мае 2014 года она под воздействием своих единоверцев вылетела в Астану, оттуда в Турцию, откуда перебралась в Сирию.

Оттуда Акмалаева присылала по WhatsApp сообщения с призывами к джихаду.

Она признала свою вину и заключила процессуальное соглашение. 26 июля Специализированный межрайонный суд Актобе приговорил Акмалаеву к пяти годам лишения свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщалось ранее, в Актобе за пропаганду терроризма судят мать пятерых детей , вернувшуюся из Сирии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства