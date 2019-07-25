Вернувшуюся из Сирии многодетную мать судят в Актобе за пропаганду терроризма

Актобе. 24 июля. Kazakhstan Today - Мать пятерых детей из Актобе, вернувшуюся из Сирии, судят за пропаганду терроризма, передает Kazakhstan Today.

У Акмарал Алмагамбетовой пятеро детей. Трое оставались в Актобе с отцом, когда мама уехала в Сирию, еще двух она родила там. 9 мая женщину с детьми доставили на родину в рамках операции "Жусан" и сразу отправили в СИЗО. Дети в данный момент находятся в госучреждении, их отец, по словам подсудимой, погиб в Сирии, пишет " Мой город ".

Алмагамбетову обвиняют в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. Женщина - уроженка Актобе, ей 32 года. Уехала в Сирию 25 августа 2013 года через Турцию. Весной этого года, призналась подсудимая, она сдалась курдам и попросила внести ее в список желающих вернуться на родину.

Как сообщил прокурор, придерживаясь радикальных религиозных взглядов, подсудимая по имеющимся у следствия сведениям, в сентябре 2013 года направилась в Сирийскую Арабскую Республику, в зону боевых действий. В январе 2014 года по сотовому телефону она связалась с супругом, который оставался здесь, передала голосовое и текстовое сообщение, их эксперты расценили как пропагандирующие терроризм, возбуждающие религиозную рознь. Обвиняемая, сообщил прокурор, признала свою вину и пошла на процессуальное соглашение.

Учитывая, что Алмагамбетова ранее не судима, что у нее несовершеннолетние дети, прокурор запросил для нее пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

23 июля Алмагамбетовой должны были огласить приговор, но судья отправил дело в прокуратуру для составления нового процессуального соглашения с применением статей Уголовного кодекса, действовавших на момент совершения преступления, а не позже.

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