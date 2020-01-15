15 суток ареста и лишение прав на 7 лет получил житель Кокшетау за вождение под действием наркотиков

Кокшетау. 14 января. Kazakhstan Today - 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет получил автолюбитель в Кокшетау за вождение в состоянии наркотического опьянения, передает Kazakhstan Today.

11 января текущего года экипажем автопатруля "Аскер-5" полицейскими БПП УП ОМПС Кокшетау при осуществлении надзора за дорожным движением в Кокшетау, около 2 часов ночи, по улице Северная Промзона была остановлена автомашина ВАЗ-2103 под управлением жителя Кокшетау 1996 года рождения, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

Стражи порядка при проверке регистрационных документов водителя ощутили резкий специфический запах. Отстранив его от управления, они предложили ему проехать в Областной наркологический реабилитационный диспансер Кокшетау для прохождения медицинского освидетельствования на установления опьянения. В результате врач-нарколог вынес медицинское заключение о том, что водитель находится в наркотическом опьянении.

Сотрудники полиции составили административный протокол за нарушение пунктов 2, 4 раздела 2 ПДД РК по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения). Водитель был помещен в камеру временного задержания, а автомашина водворена на спецстоянку в Кокшетау.

13 января текущего года согласно постановлению специализированного административного суда Кокшетау, 26-летний водитель был признан виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК, было наложено взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток с лишением права управления транспортным средством на срок 7 лет", - отметили в полиции.

В ведомстве напомнили, что с начала 2020 года " внесены изменения в статью 608 КоАП РК и теперь за управление впервые транспортным средством (ТС) водителем, находящимся в состоянии опьянения, увеличен срок лишения права управления ТС от 3 до 7 лет и введен административный арест на 15 суток".

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