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В Алматинской области пропала 16-летняя девушка

24.12.2019, 09:38 13690
Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку, передает Kazakhstan Today.
 
Заявление об исчезновении Гулжан Мырзаткызы, 2003 года рождения, поступило 21 декабря от родителей девушки в полицию Енбекшиказахского района, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
 

Несовершеннолетняя проживает в поселке Аймен и учится в Есикском экономическо-педагогическом колледже. Ее поиски продолжаются сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции, к которым также подключились оперативники области", - отметили в ведомстве. 

 
Рост пропавшей без вести девушки около 165 сантиметров, худощавого телосложения, была одета в черную куртку в желтой вязаной шапочке. Других особых примет не имеется. 
 
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гулжан Мырзаткызы, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 778 3331011, 87027152120, 8 7282 608008 либо 102.
 
Напомним, что пропавшую ранее в Туркестанской области 13-летнюю девочку нашли в торговом доме Шымкента. 
 

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