В Алматинской области пропала 16-летняя девушка

Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку, передает Kazakhstan Today.

Заявление об исчезновении Гулжан Мырзаткызы, 2003 года рождения, поступило 21 декабря от родителей девушки в полицию Енбекшиказахского района, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Несовершеннолетняя проживает в поселке Аймен и учится в Есикском экономическо-педагогическом колледже. Ее поиски продолжаются сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции, к которым также подключились оперативники области", - отметили в ведомстве.

Рост пропавшей без вести девушки около 165 сантиметров, худощавого телосложения, была одета в черную куртку в желтой вязаной шапочке. Других особых примет не имеется.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гулжан Мырзаткызы, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 778 3331011, 87027152120, 8 7282 608008 либо 102.

Напомним, что пропавшую ранее в Туркестанской области 13-летнюю девочку нашли в торговом доме Шымкента.

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