Около 168 тыс. медицинских масок пытались незаконно вывезти из Казахстана через Павлодарскую область

Павлодар. 12 марта. Kazakhstan Today - Около 168 тысяч медицинских масок пытались провезти через Павлодарскую область в Россию и Монголию, передает Kazakhstan Today.

Шесть попыток незаконной транспортировки медицинских масок произошли с 16 февраля по 11 марта, пишет Pavlodarnews.kz .





Большую часть масок пытались вывезти в Россию, около восьми тысяч - в Монголию.

Сотрудники экспортного контроля департамента совместно с сотрудниками пограничной службы Комитета национальной безопасности РК на пункте пропуска "Шарбакты" пресекли четыре попытки вывоза медицинских масок. Общее количество составило около восьми тысяч штук", - рассказала исполняющая обязанности руководителя областного департамента госдоходов Асем Шакирова.

Маски пытались вывезти в свою страну четверо жителей Монголии 27-33 лет. Мужчины не смогли назвать место, где приобретали медицинские изделия, и не рассказали о своей цели.

В Успенском районе через пункт пропуска "Косак" 39-летний казахстанец пытался провезти 150 тыс. масок. Количество изделий было указано в товарно-транспортной накладной.

По товаросопроводительным документам вывоз осуществлял житель города Нур-Султана юридическому лицу в город Купино Новосибирской области. По документам он погрузил маски в столице по адресу Самал, 11 (торговый дом "Рамстор"). Грузоотправитель города Нур-Султана на связь с сотрудниками департамента не вышел, цель вывоза масок не сообщил", - добавила Асем Шакирова.

В департаменте рассказали, что незаконно экспортировать маски пытался и житель Аксу. В марте сотрудники ведомства и пограничники "Шарбакты" не пропустили его в Россию с 10 тысячами медицинских изделий.

Ранее указанные лица медицинские маски не вывозили. Ответственность, как и конфискация такого рода товаров, законодательством не предусмотрены в рамках компетенций и полномочий департамента. В этой связи сотрудники экспортного контроля департамента решили запретить вывоз через государственную границу РК указанных медицинских масок", - пояснили в ведовстве.

Ранее заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Асель Калыкова сообщила, что в Алматы запас масок минимален . Она отметила, что дефицит масок создан самим населением. Также дефицит масок наблюдается в аптеках Нур-Султана. По информации директора столичного филиала Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Казахстана Гульнарай Альмурзиной, данный вопрос решается.

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