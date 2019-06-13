В Костанайской области браконьеры убили 16 сайгаков

Костанай. 12 июня. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента полиции Костанайской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия по факту отстрела сайги, передает Kazakhstan Today.

"10 июня в районный отдел полиции Жангельдинского района поступило сообщение от инспектора "Охотзоопрома" о том, что в семидесяти километрах от села Карасу обнаружены 16 туш сайги с отпиленными рогами", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 5 статьи 337 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).





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