Почти 150 голов сайги убили браконьеры в марте этого года

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в пресс-центре Министерства сельского хозяйства РК состоялся брифинг, основной темой которого стала борьба с браконьерством, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, в Казахстане за прошедший год выявлено 8840 фактов административных нарушений природоохранного законодательства, зафиксировано 180 фактов браконьерства. 78 фактов из них - по сайге, 102 факта - по другим видам животных. За первый квартал текущего года выявлено 1740 нарушений.

Как отметил заместитель генерального директора РГКП "ПО "Охотзоопром" Жаннат Тансыкбаев, не прекращаются факты браконьерской охоты на сайгаков. Так, 10 марта 2019 года на территории Иргиз-Торгайского природного резервата Актюбинской области и его прилегающих территориях найдено 40 туш отстрелянной сайги. По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Аналогичные факты произошли на территории Коргалжынского государственного природного заповедника в период с 17 по 21 марта, где обнаружено 108 туш сайги. При проведении оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержано 6 лиц, из которых двое оказались инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром". По данному факту возбуждены уголовные дела, а также проведено служебное расследование Акмолинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира", - сказал директор Коргалжынского заповедника А. Сексенбиев.

В ходе брифинга было отмечено, что для усиления мер по охране сайгаков Комитетом лесного хозяйства и животного мира направлены сотрудники территориальных инспекций в места не охватывающих ареал обитания сайгака в наиболее уязвимых регионах Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

С 1 апреля 2019 года в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях проходит широкомасштабная рыбоохранная акция "Бекіре-2019". Всего с начала акции выявлено 250 нарушений природоохранного законодательства, из них на территории Атырауской области - 173, в Мангистауской области - 68 и ЗКО - 9. К административной ответственности привлечено 191 лицо, зарегистрировано 13 уголовно наказуемых деяний и наложено административных штрафов на сумму 2,3 млн тенге, у нарушителей изъято 8 тонн 715 килограммов рыбы, из них 536 килограммов осетровых видов и 3,2 килограмма икры осетровых рыб", - проинформировал представитель комитета К. Искалиев.

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